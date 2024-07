Nocera Inferiore. L’assessore Fortino incontra i dirigenti scolastici

L’assessore al ramo Federica Fortino, della Giunta De Maio, sul nuovo anno scolastico ha già le idee chiare. Qualche giorno fa, l’incontro con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del territorio comunale, in modo da programmare ed essere pronti al suono della prima campanella. Prossimamente ci sarà anche un incontro con i dirigenti degli istituti superiori. Si tratta di un lavoro propedeutico tra istituzioni per consentire agli studenti ed ai docenti una serena ripresa settembrina. Proprio la scuola è tra i 5 passi del programma elettorale del sindaco Paolo De Maio proposto in campagna elettorale ed oggi in piena attuazione. Un esempio la costruzione, deliberata recentemente in consiglio comunale, di una palestra a servizio delle sedi succursali degli istituti di istruzione superiore A. Galizia, G.B. Vico e G. Marconi in via De Curtis. Progetto finanziato dal Pnrr alla provincia di Salerno che eseguirà i lavori per un importo di 2.299.000,00 euro. Per non parlare dei lavori di ripristino della facciata del liceo Giambattista Vico e che interessano anche il plesso della De Lorenzo. Riguardo al precedente anno scolastico, ormai alle spalle, non sono mancate le polemiche da una parte dell’opposizione. In particolare sulla mensa scolastica, rispetto alla quale il consigliere di minoranza Giovanni D’Alessandro, aveva inoltrato anche una interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti sull’avvio del servizio. Relativamente a questo argomento, pochi giorni fa, il Comune ha pubblicato un bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni 2024/2025 e 2025-2026. Questo consentirà di individuare, in anticipo, la ditta fornitrice del servizio, nella speranza che non ci siano potenziali intoppi. Ovviamente non va dimenticato il connubio tra scuola e sport, altro tema caro all’amministrazione in carica. Tra le diverse attività programmate, l’iniziativa “Un campione per amico” realizzata a giugno in piazza Diaz, che ha senz’altro riscosso l’apprezzamento dell’intera comunità nocerina. Circa 500 studenti degli istituti comprensivi hanno avuto la possibilità di giocare insieme ai campioni Adriano Panatta, Martin Castrogiovanni, Francesco Graziani e Daniele Lucchetta. Infine, e non per fare un elenco, i soldi messi dalla Regione Campania per la vulnerabilità sismica di quattro scuole del territorio comunale, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il lavoro dell’assessore Federica Fortino sta dando i suoi frutti e può dirsi positivo in questi due anni di amministrazione De Maio. Giuseppe Colamonaco