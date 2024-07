Nocera Inferiore. Arena: in campo per una città più sostenibile

Nella mia pur breve esperienza politica ed al di là delle polemiche fatte ad arte,mi piace sottolineare che ho contribuito e contribuiro’, insieme al gruppo consiliare del Partito Democratico, di cui sono capogruppo, e all’intera maggioranza, all’interno dell’amministrazione De Maio a mettere in campo azioni e scelte condivise per la realizzazione di una città più vivibile,una città con più servizi ed una città migliore. Lo dichiara Giuseppe Arena capogruppo pd in una nota. A riguardo, sento il dovere di esprimere il mio pensiero riguardo ai progetti presentati la scorsa settimana dall’Amministrazione Comunale. Quartieri al centro, infatti, rappresenta perfettamente l’idea che questa Amministrazione ha della città. Un’idea che parte dalle periferie e che mette al centro la periferia ed i suoi quartieri. Abbiamo iniziato con l’acquisizione del chiosco al quartiere Cicalesi, proseguito con la riapertura della villa comunale in zona arendola e del parco giochi a Piedimonte. Programmiamo questi nuovi interventi che riguarderanno: – la riqualificazione di Piazza Sant’Antonio. – la realizzazione di un’area di sosta in via Napoli con presenza di verde attrezzato per sport e relax. – l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di un nuovo ponte in via Catello Ferreri e che congiungera’ codesta via a via Atzori – la realizzazione di un nuovo ponte, dunque di una nuova infrastruttura viaria, in via Fratelli Buscetto. Unitamente a tali progetti voglio ricordare la realizzazione da parte della Provincia della nuova palestra che sorgera’ in via De Curtis nel quartiere Cicalesi, all’interno del polo scolastico esistente, che potenziera’ ulteriormente il quartiere creando un luogo moderno di incontro con possibilità sportive e sociali anche extrascolastiche. Un primo intervento che riconosce l’impegno del nostro consigliere provinciale Ferrara. Tali progetti consentiranno a quest’Amministrazione di iniziare il processo di riqualificazione della nostra città cambiandone il volto e migliorandone strategicamente la viabilità, la sicurezza e la sostenibilita’ ambientale. Per tali scelte ringrazio perciò in primis il Sindaco Paolo De Maio e inoltre l’intera maggioranza e gli uffici comunali specie dei lavori pubblici unitamente al presidente di commissione Luciano Passero e all’Assessore ai lavori pubblici Gianluca Perna. Voglio poi ricordare che a breve si concluderà l’importante opera della Rotatoria all’uscita autostradale dell’A3, che oggi trova concreto compimento con l’attuale Amministrazione che la potenzia con sei varianti in corso d’opera e il progetto dell’ampliamento del parcheggio di oltre 50 posti auto che completerà l’ingresso della città. Senza voler dimenticare i lavori di totale riqualificazione che presto interesseranno arterie centrali della nostra citta’ovvero Via Garibaldi e Via Barbarulo, la prossima realizzazione della strada del binario dismesso di codola e l’interlocuzione costante e continua di questa Amministrazione con Ministero e società autostrade per l’apertura di un altro casello in uscita, tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore,all’altezza della Beton Cave, opere che consentiranno un enorme decongestionamento del traffico. Una citta’ insomma il cui miglioramento e’ solo appena iniziato e che proseguira’ con le altre progettualità che avvieremo e riguarderanno la sistemazione e riqualificazione di altri luoghi della città. Indubbiamente siamo consapevoli che tanto c è ancora da fare ma insieme e sottolineo soltanto insieme riusciremo a donare ai nostri concittadini e ai nostri figli una città più vivibile a misura dei cittadini.