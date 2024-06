Nocera. Il sindaco De Maio a D’Alessandro: i fatti ti smentiscono

Dopo l’intervento su Le Cronache che ha preso di mira l’area del mini ampliamento Pip, i cui disagi a suo dire sono un handicap per gli imprenditori ecco che arriva la secca replica del sindaco di Nocera Paolo De Maio. “I fatti come sempre smentiscono il consigliere D’Alessandro. I lavori stanno proseguendo celermente. Abbiamo anche eseguito l’esproprio ai privati per l’esecuzione delle opere in corso, come si evince dalle foto. Quanto alle elezioni, ciascuno si è impegnato per la propria area politica di appartenenza. Ancora una volta la città si è espressa. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. D’Alessandro prima o poi se ne farà una ragione”. A lato sono pubblicate proprio le foto indicate dal primo cittadino nella sua replica al consigliere D’Alessandro. re.pol.