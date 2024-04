Nocera al Centro, stop alle commissioni per protesta

Tuona duramente contro la presidenza del consiglio comunale il consigliere di opposizione Giovanni D’Alessandro. Il capogruppo di Nocera al Centro chiede il rispetto dello statuto e dei regolamenti sulla convocazione delle varie adunanze comunali. Sotto la lente d’ingrandimento la calendarizzazione. “Il giorno 15 marzo, in qualità di capogruppo di “Nocera al Centro”, – spiega il consigliere di minoranza – a seguito del riscontro della Segretaria comunale alla richiesta della Prefettura, e dunque della risposta del Viceprefetto Amantea dell’11 marzo, ho chiesto formalmente al Presidente del Consiglio comunale, Antonio Alfano, di convocare la Conferenza dei capigruppo per discutere dei seguenti punti: 1) Risposta della Prefettura di Salerno all’esposto della minoranza del 31 gennaio; 2) calendarizzazione dei Consigli comunali ordinari; 3) calendarizzazione dei question time; 4) calendarizzazione delle riunioni delle Commissioni consiliari”. Non è la prima volta che l’opposizione si lamenta del calendario delle convocazioni. “A tale riguardo – continua l’ex candidato sindaco – conviene rammentare che lo Statuto del comune di Nocera Inferiore prevede che il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari su richiesta anche di un singolo capogruppo nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento delle adunanza consiliari e, più in generale, tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni (artt. 20 e 23). Inoltre, si dispone specificatamente che la Conferenza interviene (proprio) per concordare: a) la programmazione dei lavori del Consiglio comunale; b) l’esame preventivo dell’ ordine del giorno e l’organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio e delle Commissioni (art. 23). Infine, l’art. 5-bis del Regolamento delle adunanze consiliari aggiunge che la Conferenza dei capigruppo è chiamata ad esprimere pareri, indicazioni e suggerimenti al Presidente del Consiglio in ordine alle modalità e ai tempi dei lavori consiliari (incluse le Commissioni, s’intende, per coerenza con le previsioni statutarie)”. Insomma, il clima tra la maggioranza e una parte dell’opposizione continua ad essere teso. “A oggi – conclude D’Alessandro – nessuna convocazione c’è stata della Conferenza da parte del Presidente, nonostante la mia richiesta scritta del 15 marzo. A dispetto di ciò è stata convocata la Commissione sanità per giovedì 11 aprile senza concordare alcunché con i capigruppo consiliari, in violazione dello Statuto e del Regolamento comunale. Per conseguenza il gruppo di “Nocera al Centro” da me rappresentato ha oggi comunicato al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i Presidenti di Commissione di non partecipare a nessuna Commissione in assenza di una condivisa calendarizzazione delle convocazioni in sede di Conferenza dei capigruppo. Fermo restando la necessità d’informare il Signor Prefetto delle violazioni normative sopra rilevate”. Giuseppe Colamonaco