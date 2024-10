Nappi (Lega): terzo mandato? Dal campo largo al camposanto

“Dopo la situazione da separati in casa con De Luca, oggi un nuovo episodio si aggiunge alla saga che sta tenendo col fiato sospeso le sinistre: terzo mandato sì, terzo mandato no. E con quale legge elettorale? Stamattina, noi della Lega insieme agli amici del centrodestra ci siamo presentati puntuali alla seduta della commissione consiliare per discutere l’ordine del giorno ma, dopo varie ore di rinvii per assenza del Pd, si è consumato l’ennesimo psicodramma con rinvio definitivo a sabato pomeriggio. Per ora. Motivo? Il gioco del telefono con Elly Schlein e le trattative, a dir poco complicate, partito vs De Luca. Noi, in piene festività per i defunti, ci saremo, ma l’unico camposanto che vediamo all’orizzonte è il loro campo (largo)”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.