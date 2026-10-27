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Napoli, strattona bimbo di 5 anni e tenta di portarlo via: denunciato 45enne

  • Ottobre 27, 2026
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Napoli, strattona bimbo di 5 anni e tenta di portarlo via: denunciato 45enne

(Adnkronos) –
È accusato di aver strattonato un bambino di 5 anni davanti casa e tentato di portarlo via, un uomo di 45 anni denunciato lunedì dai carabinieri a Marano di Napoli dopo la richiesta di intervento della mamma del piccolo. La madre ha presentato denuncia nella locale Stazione dei Carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto.  

Il bambino è stato avvicinato da un uomo mentre rientrava a casa dopo la scuola. L’uomo lo ha afferrato per un braccio, invitandolo a seguirlo con la frase “vieni con me, ti vuole un signore”. Solo l’intervento della madre, accorsa al primo grido, ha fatto desistere l’uomo, che è fuggito. I fatti si sono verificati intorno alle 12:30, davanti all’abitazione della famiglia. Il piccolo era stato appena riaccompagnato a casa dal pulmino scolastico. La madre, affacciatasi come ogni giorno per accogliere i figli, si è accorta che uno sconosciuto tratteneva il bambino per un braccio. Si è precipitata giù per le scale e le sue urla hanno costretto l’uomo ad allontanarsi di corsa. Il bambino, spaventato ma illeso, è stato subito riportato a casa e affidato alle cure dei familiari. La mamma ha chiamato il 112.  

Nel corso della serata la donna si è presentata alla Stazione Carabinieri di Marano di Napoli per denunciare i fatti. I militari, già intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini. Grazie alle descrizioni fornite dalla madre, alle informazioni raccolte nella zona e ai successivi accertamenti, l’autore è stato identificato e rintracciato in un 45enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato a piede libero e ora la vicenda è ora affidata agli accertamenti delle autorità competenti. Saranno le indagini a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte. 

cronaca

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