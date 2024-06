Morte Gianni Novella l’AD Milan: “Mi ha fatto innamorare della Salernitana”

Per la morte di Gianni Novella, amatissimo anchorman salernitano sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore invadono, social ma anche le strade con manifesti di club vari. Anche la Salernitana ieri tramite Iervolino ha voluto ricordare Gianni. Oggi è stato il turno dell’AD Maurizio Milan che in un post esprime il suo dolore:

“Gianni è stato uno dei primissimi tifosi che mi ha fatto innamorare di Salerno e della Salernitana. Un esempio di coraggio, di passione e di speranza. Non so cosa dire, se non grazie per il suo insegnamento più prezioso, l’amore per la vita. Ciao grande guerriero”.