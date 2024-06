Morte di Francesco Pontone, Procura al lavoro

Cava de’ Tirreni/Castel San Giorgio. Mentre Castel San Giorgio è sotto shock su quanto avvenuto l’altra sera a Cava de’ tirreni con la morte del 17enne Francesco Pontone a causa di un tremendo incidente stradale avvenuto sulla ex Statale 18, la procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l’autopsia sul corpo dello sfortunato giovanissimo: l’esame irripetibile sarà effettuato tra oggi e domani (con l’incarico da conferire al medico legale) presso la camera mortuaria del Santa Maria dell’Olmo. Nel frattempo, si valutano diverse posizioni delle persone coinvolte nel tragico sinistro, a cominciare da quella dell’amico che era al volante del mezzo a due ruote di cui ne ha perso il controllo quando sarebbe stato in fase di sorpasso sbandando e finendo prima contro un’auto e poi contro un’autobotte che sopraggiungeva sulla corsia opposta. I due ragazzi sono finiti violentemente sull’asfalto ma ad avere la peggio è stato il passeggero. Francesco Pontone nel volo dalla moto è stato infatti travolto dall’autobotte ed è deceduto sul colpo. Inutili quindi sono stati i soccorsi allertati da alcuni presenti mentre il corpo del minorenne era riverso sull’asfalto già privo di vita. Si valuta poi la posizione del conducente dell’autobotte e se prima dell’impatto avesse rispettato i criteri sulla sicurezza stradale e soprattutto se proseguiva rispettando i limiti di velocità. Al vaglio della magistratura inquirente anche il conducente dell’autovettura contro cui lo scooter sbandando è finito per urtare prima di finire sull’asfalto causando la morte di Pontone travolto e ucciso dall’autobotte. Per ricostruire la dinamica la procura nocerina si affiderà ad alcuni periti che, con consulenze sul posto, valuteranno se sono rispettati tutti i parametri. Di certo finora c’ ‘è che lo scooter transitava su via XXV Luglio, in direzione della stazione e durante il sorpasso di un’auto, i due ragazzi hanno urtato un’altra vettura che procedeva nella stessa direzione. Il guidatore ha perso il controllo del mezzo a due ruote e i ragazzi sono caduti a terra. Francesco è finito sotto le ruote di un’autobotte, che transitava nella direzione opposta e che l’ha schiacciato Proprio. l’autista del camion ha tentato di soccorrere subito il 17enne. Ma alla vista del corpo del giovane è rimasto sotto choc. Il corpo del giovane è stato trasferito in ospedale a Cava mentre sul posto tra lo strazio sono arrivati i familiari stretti di Francesco Pontone e la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara che ha proclamato il lutto cittadino quando ci sarà il funerale. Anche il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli si associa al dolore della famiglia stringendo madre e padre in un caloroso abbraccio. Un fiume in piena, intanto i social, per i messaggi di cordoglio per la scomparsa del giovane. Tra i vari, quello dell’ASD Academy Valle Dell’Orco che esprime tutta la vicinanza per il dolore “per la prematura scomparsa del giovanissimo caro Francesco, nostro giovane calciatore classe 2007. Un ragazzo dal cuore d’oro ben voluto da tutti , un trascinatore in campo e fuori per i suoi compagni di squadra. Ti vogliamo bene Francesco e non ti dimenticheremo mai. “Ragazzo esemplare e sempre sorridente che amava il calcio ed era tifosissimo del Castel San Giorgio” scrive la società calcistica sangiorgese.