Morte D’Acunto, il figlio indagato per istigazione al suicidio

E’ indagato per istigazione al suicidio il figlio di Carla D’Acunto, la nota ristoratrice salernitana morta nel pomeriggio di ieri dopo essersi lanciata in un terrapieno rialzato in Viale degli Olmi a Sala Abbagnano. Il 32enne è difeso dall’avvocato Michele Sarno. La Procura della Repubblica di Salerno dopo la tragica e misteriosa morte della donna ha aperto un’inchiesta proprio per far luce su quanto accaduto nel pomeriggio di ieri e in particolare per ricostruire le ultime ore di vita della donna che risiedeva nel quartiere Pastena, nella zona orientale della città. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Salerno. Prima del tragico fatto madre e figlio si trovavano insieme. Quando la donna è arrivata in ospedale era ancora in vita ma in condizioni critiche, poco dopo al Ruggi di Salerno è arrivato anche il 32enne. All’ospedale cittadino nel primo pomeriggio è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma di Carla D’Acunto, poi dissequestrata. I funerali si svolgeranno alla Chiesa di Madonna di Fatima alle ore 9.30 di venerdì 28 febbraio.