Milano, studentessa denuncia violenza sessuale

(Adnkronos) – Una 19enne ha denunciato una violenza sessuale questo pomeriggio a Milano. L’allarme è scattato alle 17.11 nel pomeriggio di oggi. Sul posto gli uomini della Questura di Milano, dopo che è stato allertato il numero di emergenza 113. La versione della ragazza è al vaglio degli investigatori, che devono ancora ascoltare alcune persone e raccogliere ulteriori riscontri per delineare con precisione la dinamica dei fatti.

L’Università Iulm precisa che, secondo quanto riferito dalla giovane, “l’aggressione sarebbe avvenuta nel mezzanino della stazione della metropolitana di Cadorna e non nei pressi dell’Ateneo, come riportato da alcune testate”.

La studentessa ha successivamente raggiunto il campus universitario, dove ha raccontato l’accaduto a un’amica e compagna di studi. Quest’ultima l’ha convinta a rivolgersi all’Università per chiedere aiuto. L’Ateneo ha immediatamente allertato i Carabinieri e il 112, attivando i soccorsi. L’Università Iulm precisa pertanto che “il campus è stato il luogo dal quale è partita la richiesta di intervento, e non quello in cui, secondo il racconto della studentessa, si sarebbe verificata l’aggressione”.

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