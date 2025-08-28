Milan, si chiude per Nkunku: trattativa ai dettagli con il Chelsea - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Torrione, 18 cordate per trasformare Forte la Carnale
La Perdonanza si affida alla Musica
Chiude forum sessista ‘Phica’: “Non siamo riusciti a bloccare comportamenti tossici”
Si nascondeva a Pontecagnano il killer di Ramondino
Ultim'ora Nazionale

Milan, si chiude per Nkunku: trattativa ai dettagli con il Chelsea

  • Agosto 28, 2025
  • 0
  • 85
  • 1 Min Read
Milan, si chiude per Nkunku: trattativa ai dettagli con il Chelsea

(Adnkronos) –
Christopher Nkunku è sempre più vicino al Milan. L'attaccante francese, 27 anni e di proprietà del Chelsea, è l'obiettivo principale per l'attacco rossonero, dopo il naufragio della pista Hojlud, ora molto vicino al Napoli, e il blocco della trattativa per Boniface prima, che non ha convinto aver sostenuto le visite mediche, e per Harder poi. Secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 28 agosto, riportate da SkySport, Nkunku si trasferirà a Milanello a titolo definitivo, con l'operazione che dovrebbe chiudersi per circa 42 milioni, 35 di parte fissa e sette di bonus. Il giocatore, reduce da diversi infortuni negli ultimi anni e che il Chelsea, nell'estate 2023, pagò oltre 60 milioni per strapparlo al Lipsia, firmerà un contratto di quattro anni da circa 5 milioni di euro. Nell'ultima stagione Nkunku ha realizzato 15 gol e 5 assist e a convincere Allegri sarebbe stata la sua duttilità tattica. Il francese per caratteristiche assomiglia più a una seconda punta che a un centravanti, ma all'occorrenza può giocare anche al centro dell'attacco.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025