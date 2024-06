Meloni in piazza a Roma risponde a De Luca

La premier Giorgia Meloni ha criticato coloro che rimangono in silenzio di fronte agli insulti verso le donne da parte degli uomini e si scandalizzano quando le donne si difendono. Meloni ha chiesto se questo atteggiamento vale solo per lei, in quanto donna di destra, e per l’uomo di sinistra, o se vale per tutte le donne. Ha fatto queste dichiarazioni durante la chiusura della campagna elettorale per le Europee in Piazza a Roma, rispondendo alle critiche ricevute da Vincenzo De Luca (senza mai enunciarlo) durante consueta diretta del venerdi su facebook del Governatore della Campania