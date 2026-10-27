Melania Trump sul cessate il fuoco tra Russia e Ucraina a Oleshky: “Anticipata di due giorni per facilitare gli aiuti umanitari”

(Adnkronos) – “Il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia è entrato in vigore alle ore 4:00 (ora di Mosca) del 27 ottobre 2026”. La First Lady Melania Trump conferma l’avvenuto cessate il fuoco tra Russia e Ucraina a Oleshky, che nei giorni scorsi il presidente Usa Donald Trump aveva sottolineato essere stato raggiunto proprio grazie alla mediazione della moglie. Lo ha fatto con un breve post ufficiale pubblicato sui propri canali social.

“I tempi sono stati anticipati di due giorni rispetto al previsto per tutelare la sicurezza dei civili e facilitare la consegna di aiuti umanitari essenziali. L’area geografica interessata dal cessate il fuoco è stata estesa oltre Oleshky, nella regione di Kherson, per garantire un passaggio sicuro ai convogli umanitari. La conferma è giunta dal generale Valerij Gerasimov, capo di Stato Maggiore generale delle Forze armate russe”, ha scritto su X Melania Trump.

Non sono mancate le polemiche da parte degli utenti: in molti hanno definito Trump la First Lady della pace, mentre altri hanno affermato che lei non ha fatto nulla, ma è stato il Papa ad aprire la strada al cessate il fuoco di oggi. “E’ grazie a Papa Leone, non a te, che è stato raggiunto questo traguardo”, ha scritto un utente. “Fregano pure il Papa”, è un altro commento che si può leggere sotto al post.

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