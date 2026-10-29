Mascaro (Accenture): "Centralità umana grande sfida di marketing e comunicazione" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Sanità, Manfredi (sindaco Napoli): “La democrazia della salute parte dall’informazione” Mascaro (Accenture): “Centralità umana grande sfida di marketing e comunicazione” Pensioni, cosa cambia con taglio alle rivalutazioni: lo scenario della Uil Diana (Accenture Song): “Con creator economy marche passano da follower ad affinità culturale” Lecce, anziano trovato morto in un pozzo a Torre Rinalda: fermato un 32enne Paolillo (Merck): “In neurologia al fianco dei pazienti, dalla sclerosi multipla alle malattie rare” Cartabellotta (Gimbe), ‘”La disinformazione scientifica mette a rischio la salute” De Giovanni, “Speculare con false cure e fake news sulla speranza delle persone è una cosa terribile” Bassetti: “Fare il medico oggi vuol dire anche divulgare” Delitto di Arce, l’esperto del Ris: “La testa di Serena Mollicone ha impattato sulla porta della caserma” Juventus in ritiro fino alla sfida con il Napoli, confronto schietto Carnevali-squadra. Ecco come è andata Bce lascia tassi interesse invariati a 2,50% Sanità, Manfredi (sindaco Napoli): “La democrazia della salute parte dall’informazione” Mascaro (Accenture): “Centralità umana grande sfida di marketing e comunicazione” Pensioni, cosa cambia con taglio alle rivalutazioni: lo scenario della Uil Diana (Accenture Song): “Con creator economy marche passano da follower ad affinità culturale” Lecce, anziano trovato morto in un pozzo a Torre Rinalda: fermato un 32enne Paolillo (Merck): “In neurologia al fianco dei pazienti, dalla sclerosi multipla alle malattie rare” Cartabellotta (Gimbe), ‘”La disinformazione scientifica mette a rischio la salute” De Giovanni, “Speculare con false cure e fake news sulla speranza delle persone è una cosa terribile” Bassetti: “Fare il medico oggi vuol dire anche divulgare” Delitto di Arce, l’esperto del Ris: “La testa di Serena Mollicone ha impattato sulla porta della caserma” Juventus in ritiro fino alla sfida con il Napoli, confronto schietto Carnevali-squadra. Ecco come è andata Bce lascia tassi interesse invariati a 2,50%
Ultim'ora Nazionale

Mascaro (Accenture): “Centralità umana grande sfida di marketing e comunicazione”

  • Ottobre 29, 2026
  • 0
  • 51
  • 2 Min Read

(Adnkronos) – “Oggi la narrativa principale guarda tantissimo alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, ma l’ingegno umano resta al centro di questa trasformazione: sia perché la tecnologia non può e non deve sostituire l’umano, sia perché l’umano ha necessariamente bisogno di evolvere nel modo in cui la utilizza. A me piace parlare di spirito critico, di discernimento, della capacità di porsi le domande giuste: credo che questa resterà la grande sfida nell’evoluzione del marketing e della comunicazione”. Lo ha dichiarato Paola Mascaro, Direttrice Marketing di Accenture Italia, in occasione di Intersections 2026, l’evento dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia in corso all’Allianz MiCo di Milano. 

Nell’ambito della manifestazione, la manager ha sottolineato l’impegno verso le nuove generazioni: “Non è un caso che questa mattina sia qui con grandissimo piacere per incontrare un centinaio di ragazzi e ragazze ai quali offriamo un percorso totalmente gratuito che si chiama Palestre Digitali. Il nome dice molto su quale sia l’obiettivo: sicuramente arricchire la loro cassetta degli attrezzi con nuove competenze, ma anche e soprattutto aiutarli nello sviluppo di abilità tutte umane e, perché no, fare più rete e network appena possibile”. Sull’attitudine dei giovani e sul valore del lavoro, Mascaro ha poi precisato: “È vero, ‘fatica’ è una parola poco di moda. In realtà credo che i ragazzi siano assolutamente aperti e disponibili: abbiamo realizzato più di una ventina di edizioni, quindi sappiamo bene che si danno un gran da fare. È chiaro che bisogna dare un senso alle cose; credo che dare un senso e un significato al ruolo e al lavoro dei giovani sia una responsabilità di noi ‘diversamente giovani'”. 

In merito alle prospettive future e all’evoluzione dei percorsi professionali, la Direttrice Marketing di Accenture Italia ha affermato: “Dobbiamo aiutare i giovani a comprendere quale sarà il loro ruolo. Noi siamo cresciuti con la cosiddetta gavetta, quel tipo di esperienza in cui si mettevano le mani sui PowerPoint e sui fogli Excel per imparare dai più grandi: questo necessariamente cambia e cambierà. In fondo, paradossalmente, saranno chiamati a essere adulti prima. Ecco perché queste competenze umane e la capacità di utilizzare la tecnologia in maniera matura sono fondamentali per loro”, ha concluso Mascaro. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025