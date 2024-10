Martusciello: Servono più cinismo e concentrazione

Il tecnico della Salernitana Giovanni Martusciello ha analizzato la sconfitta della sua squadra, contro la Cremonese, attribuendola alla mancanza di cattiveria e attenzione dei suoi giocatori. Ha spiegato che la strategia di gioco era basata sulla velocità per mettere in difficoltà l’avversario, ma i giocatori non sono stati abbastanza determinati. Ha riconosciuto che il gol subito ha innervosito la squadra e ha portato a una perdita di ordine e equilibrio. Martusciello ha anche parlato della scelta di far partire Torregrossa dalla panchina, affermando che era stata fatta per preparare il giocatore per la partita successiva di martedi. Ha espresso dispiacere per i tifosi e ha promesso di fare meglio nella prossima partita. Ha anche commentato le prestazioni di alcuni giocatori, mostrando fiducia nella loro capacità di ottenere risultati migliori. infine, ha dichiarato di essere consapevole delle sue responsabilità come allenatore e che continuerà a seguire le sue idee per migliorare la squadra.