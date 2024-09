Martusciello, Napoli guidi conferenza permanente sul Mediterraneo

“Il messaggio vero che parte oggi e’ che il Sud salvera’ l’Europa, perche’ qui nel Sud c’e’ un miscuglio di esperienze. Abbiamo avuto dominazioni austriache, francesi, spagnole. Abbiamo imparato la parola tolleranza, integrazione. il senso dei lavori di oggi e’ questo: dare una identita’ culturale, europea all’Europa e partire da quello per avviare ogni processo di integrazione”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale in Campania. “Il Ppe ha scelto Napoli, la capitale del Mediterraneo. Qui c’e’ un miscuglio di esperienze straordinario. Martusciello ha quindi sottolineato che “possiamo lanciare l’idea di una conferenza permanente sul Mediterraneo guidato dalla nostra citta’”. “Qui ci sono tanti commissari europei che hanno scelto di intervenire, a dimostrazione dell’attenzione che c’e’ sull’evento organizzato qui a Napoli ed e’ indiscutibile che il commissario per il Mediterraneo sara’ centrale nella prossima legislatura europea”, ha concluso.