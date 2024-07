Martusciello (Fi), Maraio? Non so chi sia

“Maraio non so chi sia. Forse quello che è arrivato quarto in Campania alle elezioni europee candidato nella lista Stati Uniti di Europa? Non mi occupo dei primi non eletti, figuriamoci dei quarti”. Così Fulvio Martusciello, coordinatore campano di Forza Italia, replica al segretario del Psi, Enzo Maraio che, sul tema dell’autonomia differenziata – si spiega nella nota di Martusciello – ha accusato nei giorni scorsi Forza Italia Campania di essere “appiattita sulle posizioni della Lega e di Fdi”.