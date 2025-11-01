Martusciello (FI), la R di Fico sta per retromarcia - Le Cronache Attualità
Martusciello (FI), la R di Fico sta per retromarcia

  • Novembre 1, 2025
La R di Fico non sta per Roberto ma per retromarcia. Non si contano più le volte in cui ha fatto un passo indietro: mai con De Luca e mai con il figlio, mai con Mastella e mai con Cesaro, mai sull’inceneritore di Acerra e mai sul faro. Su ogni argomento, uno alla volta, Fico ha compiuto un’imbarazzante retromarcia. L’ultima, proprio sul faro proposto da De Luca: la sua posizione è durata meno di ventiquattr’ore e si è conclusa con l’ennesima marcia indietro. Chi non sa difendere le proprie idee, come può difendere quelle degli altri?”. Lo afferma Fulvio Martusciello, eurodeputato e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

