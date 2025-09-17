Martusciello (FI), centrodestra come esercito di Alessandro Magno

l centrodestra campano “e’ come l’esercito macedone alla battaglia di Gaugamela del 331 avanti Cristo: c’e’ impazienza di cominciare. Come i macedoni al comando di Alessandro Magno attendevano con frenesia il segnale per dare inizio allo scontro, cosi’ noi siamo pronti e aspettiamo solo il segnale. Un segnale che non e’ piu’ rinviabile”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.
