Martusciello (FI), centrodestra come esercito di Alessandro Magno - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello (FI), centrodestra come esercito di Alessandro Magno
Sarno, Aliberti ufficializza l’addio a Noi Moderati: “Aderisco a Forza Italia”
Scuola, Tiso(Accademia IC): “Ancora caro-libri, urge riforma del diritto allo studio”
Trump e quell’ossessione per i reali inglesi (e Lady Diana): “Incontrarli vuol dire avercela fatta”
Ultimora Campania

Martusciello (FI), centrodestra come esercito di Alessandro Magno

  • Settembre 17, 2025
  • 0
  • 29
  • 1 Min Read
Martusciello (FI), centrodestra come esercito di Alessandro Magno

l centrodestra campano “e’ come l’esercito macedone alla battaglia di Gaugamela del 331 avanti Cristo: c’e’ impazienza di cominciare. Come i macedoni al comando di Alessandro Magno attendevano con frenesia il segnale per dare inizio allo scontro, cosi’ noi siamo pronti e aspettiamo solo il segnale. Un segnale che non e’ piu’ rinviabile”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013