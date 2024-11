Martusciello. De Luca,vinciamo noi

“Quanto accaduto oggi in Consiglio non cambia di una virgola la nostra strategia. De Luca può votare per il terzo, il quarto, il quinto mandato: tanto vinciamo noi”. Così in una nota Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Nella mia carriera politica ho vinto ininterrottamente: nel 1995 e nel 2000, quando sono stato il consigliere regionale più votato d’Italia; nel 2005, riconfermandomi come il più votato, e nel 2010. Ho vinto ancora nel 2014, nel 2019 e nel 2024, superando i centomila voti personali. Non conosco sconfitte – aggiunge – ho vinto sempre, sia come consigliere regionale sia come parlamentare europeo. E vincerò anche nel 2025”