Martusciello candida Elena Aceto di Capriglia

‘I care’, uno slogan per una colaizione che in Campania intende prendersi cura dei piu’ fragili. Il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, lancia la sua proposta per la corsa alla poltrona di presidente della giunta nella primavera del 2025. “Noi vogliamo prenderci cura di tutti – spiega Martusciello, presentando la candidatura di una impreditrice nelle liste di FI che sta gia’ componendo – vogliamo una regione che parli a chi e’ in difficolta’, al mondo delle disabilita’, alle famiglie che vivono il dramma dell’autismo e a tutti coloro che non trovano supporto da parte dello Stato”. Il cordinatore azzurro campano rileva com in molte situazioni siano state le parrocchie a sostituirsi allo Stato. “Vorrei una regione in cui possiamo tornare a credere nelle istituzioni, che devono fare la loro parte. Forza Italia punta a costruire un programma elettorale orientato a un maggiore sostegno alle fasce piu’ vulnerabili della societa’, con una visione di cura e vicinanza a chi e’ in difficolta’”, esplicita. E lancia la candidatura di Elena Aceto di Capriglia “che sarebbe piaciuta a Silvio Berlusconi”. Presidente di un’azienda di cosmeceutica funzionale e nutragenomica, Aceto di Capriglia ha deciso di scendere in campo con Forza Italia non perche’ “in cerca di successo o titoli, ma per contribuire al benessere della mia comunita’”, spiega l’imprenditrice che ha costruito 12 anni fa un’azienda di successo che oggi conta 300 posti di lavoro, collaborando con farmacie su tutto il territorio nazionale. Nonostante la sede principale della sua attivita’ si trovi in Lombardia, ha mantenuto un forte legame con la Campania, mantenendo una sede anche a Napoli. Martusciello sottolinea come Forza Italia continui a puntare su figure provenienti dalla societa’ civile, capaci di portare competenza e pragmatismo alla politica regionale: “Vogliamo cambiare la classe dirigente di questa regione, cercando di dare la possibilita’ di candidarsi a chi, magari, non ci aveva mai pensato o aveva scelto di non partecipare alla vita politica, Grazie a Forza Italia, queste persone possono trovare la ragione per impegnarsi e dare il loro contributo al cambiamento della regione”