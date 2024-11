Martusciello: Bene la reazione della ripresa

Giovanni Martusciello ha dichiarato che il pareggio ottenuto contro Cosenza è un altro passo avanti nella crescita della Salernitana. Ha ammesso che i suoi giocatori hanno sofferto l’intensità del Cosenza, soprattutto nella prima metà della partita, a causa della stanchezza e dell’aggressività avversaria. Ha elogiato la reazione della sua squadra nel secondo tempo e anche se ha sottolineato la mancanza di continuità. Il trainer granata ha spiegato che ha dovuto cambiare il sistema di gioco a causa della stanchezza dei giocatori dopo la partita di martedì. Ha inoltre motivato le sue scelte di formazione iniziale, sottolineando la reazione positiva di alcuni giocatori. Martusciello ha analizzato la partitaa Lira TV, commentando che il risultato è stato frutto di una partita al di sotto delle aspettative della squadra, apprezzando comunque la reazione dei suoi nella ripresa. Ha sottolineato la necessità di essere più attenti e ha spiegato le sue scelte di formazione in base all’aggressività e il modo di giocare dell’avversario. Ha infine sottolineato che tutti gli allenatori hanno bisogno di tempo per lavorare in modo efficace.