Maria Rosaria Boccia smentisce ex marito su divorzio negato

Maria Rosaria Boccia ha chiesto una smentita ufficiale di un’intervista al suo ex marito, pubblicata all’inizio di settembre, al fine di “vanificare l’ennesimo fuorviante tentativo di attribuire falsità sul conto della Dott.ssa Boccia”. L’avvocato dell’imprenditrice ha citato un articolo del corriere.it del 7.09.2024, in cui l’ex marito avrebbe affermato di aver ottenuto il divorzio dopo dieci anni con la signora Boccia. L’avvocato afferma invece che la cessazione degli effetti civili è avvenuta nel 2017, e che la Boccia non percepisce alcun sostegno finanziario dall’ex marito. La richiesta di smentita inoltre chiede che vengano dati gli stessi spazi e indicizzazioni su carta stampata e online per la rettifica, al fine di evitare ulteriori diffamazioni. Maria Rosaria Boccia ha vissuto ripercussioni scaturite dalle menzogne, causandole ansia e agitazione, fino a cambiamenti radicali nella sua vita quotidiana. L’avvocato invita a procedere ad un’attenta verifica delle notizie in futuro. Maria Rosaria Boccia ha chiesto una rettifica ufficiale e il diritto di vivere la sua quotidianità senza ulteriori falsità e diffamazioni.