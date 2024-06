Mare sporco a Salerno, sindaco: Schiuma dovuta anche a mucillagine

Dopo le tante segnalazioni arrivate relative al mare sporco sul litorale di Salerno il Sindaco Vincenzo Napoli cerca di far luce sulla vicenda: “Le alte temperature hanno consentito la fioritura di mucillagine affiorate. Naturalmente indagheremo se vi sono più criticità dovute a scarichi illegali, certamente non è il depuratore la causa del mare sporco. Devo dire che c’è stata una sola giornata critica dall’inizio dell’estate ci auguriamo che non c’è ne sono più. Possiamo affermare che dai controlli Arpac i tassi di batteri presenti nelle acque della nostra città possono renderci alquanto tranquilli.