Luciano: Alfieri sospeso a sua tutela dal Pd

di Erika Noschese

A ribadire la serietà di Franco Alfieri il segretario provinciale del Partito Democratico Enzo Luciano che, unitamente al commissario regionale, ha sospeso Alfieri dal partito. Segretario Luciano, a poche ore dall’arresto del sindaco Alfieri è giunta la sospensione del Pd. Un atto dovuto… «Non trattasi di opportunità, il regolamento delle commissioni di garanzie prevede che in caso di misure cautelari che intaccano la libertà dell’iscritto, vada sospeso cautelativamente. Viene fatto addirittura nell’interesse degli iscritti perché anche l’appartenenza a dei partiti potrebbe essere un pregiudizio in questa fase e su questioni altrettanto delicate che riguardano due amministrazioni importanti: il Comune di Capaccio Paestum e la Provincia». Un terremoto giudiziario che arriva mentre i partiti si organizzano per le regionali. Una doppia sconfitta per il Pd con Salerno e Caserta… «Sono questioni che si pongono ciclicamente e spesso vengono risolte positivamente. Per formazione non mi preoccupano i giudizi, non leggo le agenzie, non leggo pezzi di ordinanza che qualcuno ha piacere a divulgare per fare un commento da bar; mi limito a confidare nella giustizia perché ci credo e sono certo che verranno esaminati tutti i documenti, gli atti, i comportamenti, conti, telefonate, riprese e il processo darà le risposte. Nel frattempo c’è una misura cautelare che viene rispettata a 360 gradi. All’amico Franco faccio arrivare un messaggio di solidarietà e vicinanza; per stessa ammissione degli amministratori locali è l’amministratore più valido in provincia di Salerno. Governiamo i quattro quinti della provincia tra enti comunali e sovracomunali, le comunità montane e qualsiasi amministratore può affermare che Alfieri è tra i più capaci, competenti, preparati in un gruppo di amministratori validi e con pieno consenso dei cittadini. Quando questo avviene l’amministratore ha la cartina di tornasole, la prova del fatto che il proprio operato è andato nel verso giusto. Ci sono le attività giudiziarie, ben vengano per valutare l’operatore dell’amministratore e lo stesso vale per le misure cautelari. Importante che la magistratura faccia tutte le verifiche che deve fare per poi si determini rispetto alla figura dell’amministratore che, lo ripeto, è tra i più preparati in provincia di Salerno». C’è il rischio di un ritorno al voto? «No, non credo. Il vice presidente è in piena funzione, questo consente a Giovanni Guzzo di portare avanti l’attività avviata. Stesso discorso per Capaccio Paestum: il Comune sarà guidato dalla vice sindaca che continuerà la propria pensione. La sospensione è una conseguenza della misura cautelare e qualora venisse a cadere l’amministratore tornerebbe nel pieno delle sue funzioni. Penso che occorra aspettare, confidare nella giustizia, nella serietà dei nostri amministratori e in questo caso di Franco Alfieri e della sua squadra».