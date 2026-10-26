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Lopiano (Sin): “Ambiente e stili di vita incidono sul cervello”

  • Ottobre 26, 2026
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Lopiano (Sin): “Ambiente e stili di vita incidono sul cervello”

(Adnkronos) – “Ambiente, stili di vita e condizioni sociali sono fattori che incidono molto sulla salute del nostro cervello. La genetica spiega alcune malattie neurologiche e una maggior parte di queste sono dovute a un’interazione tra genoma e ambiente. Oggi si sta affermando il concetto di esposoma, cioè l’insieme di tutti i fattori ai quali un individuo è esposto per tutta la sua vita. Un concetto generale, che include fattori di tipo sociale, biologico, culturale e che vanno a interagire in modo dinamico per tutta la vita. Pertanto, in questa definizione, vi è anche un concetto di tempo, che può portare questa esposizione ad una certa predisposizione a sviluppare malattie neurologiche”. Così Leonardo Lopiano, consigliere Sin – Società italiana di neurologia, intervenendo al 56° Congresso della Sin in programma dal 24 al 27 ottobre a Firenze.  

“È un concetto che va a integrare il profilo genetico e il modo di reagire di ciascun individuo nei confronti di determinati stimoli ambientali – chiarisce Lopiano – Si parla anche di esposoma interno, cioè quello che riguarda la modalità, differente da individuo a individuo, che viene messa in atto per rispondere a determinate situazioni ambientali, potenzialmente pericolose per la salute. In questo caso, si parla anche di esposoma neuronale, che si riferisce direttamente alle cellule nervose”.  

“Oggi – precisa l’esperto – abbiamo prove riguardo il fatto che particelle di piccole dimensioni di alcuni inquinanti atmosferici possono superare la barriera emato-encefalica, raggiungere il cervello e le cellule nervose e dare inizio a dei processi neuro-patologici come la neuro-infiammazione cronica, alterazioni della trasmissione sinaptica, lo stress ossidativo, la disfunzione dei mitocondri, che possono aumentare la vulnerabilità di un determinato individuo e portarlo allo sviluppo di patologie neurologiche”. 

cronaca

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