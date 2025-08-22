Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato in strada in mutande e stivali da cowboy - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sarno. Sesso con minore, seconda vittima
Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato in strada in mutande e stivali da cowboy
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Salernitana, si attende Tascone
Ultim'ora Nazionale

Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato in strada in mutande e stivali da cowboy

  • Agosto 22, 2025
  • 0
  • 20
  • 2 Min Read
Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato in strada in mutande e stivali da cowboy

(Adnkronos) –
Il rapper statunitense Lil Nas X è stato arrestato a Los Angeles dopo essere stato sorpreso mentre camminava in mutande lungo Ventura Boulevard. La polizia ha riferito che il cantante, al momento del fermo, avrebbe avuto un alterco con gli agenti ed è stato successivamente trasportato in ospedale per una possibile overdose. Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti intorno alle 5:30 del mattino (ora locale) di giovedì 21 agosto in seguito a una chiamata che segnalava un uomo in biancheria intima che vagava per strada. Alla loro arrivò, Lil Nas X – il cui vero nome è Montero Lamar Hill – avrebbe "caricato" gli agenti, comportamento per il quale è stato arrestato con l'accusa di sospetta aggressione. Un portavoce della polizia, Charles Miller, ha confermato che il cantante è stato condotto in ospedale per accertamenti, specificando che potrebbe trattarsi di un caso di overdose. Al momento, i rappresentanti dell’artista non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nel frattempo, il sito di gossip Tmz ha diffuso un video non verificato che mostrerebbe il rapper mentre balla in mezzo alla strada indossando solo mutande e stivali da cowboy, invitando i passanti a "unirsi alla festa". Lil Nas X, vincitore di due Grammy e celebre per il successo mondiale "Old Town Road", aveva recentemente iniziato a promuovere sui social il suo secondo album in uscita, "Dreamboy", previsto per la fine dell’anno. La sua carriera è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica non solo per i traguardi musicali, ma anche per le provocazioni artistiche che hanno acceso dibattiti negli Stati Uniti, in particolare tra i conservatori. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025