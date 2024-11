Le ricette dll’autunno

Con l’arrivo di novembre, entriamo in uno dei periodi più suggestivi dell’anno, dove la natura si veste di colori intensi e il clima invita a gustare novembre piatti caldi e avvolgenti che sanno di castagne, funghi, zucche e radici, che regalano sapori autentici e genuini.

In questo nese vi accompagnerò alla scoperta di ricette che celebrano l’autunno, ma che anticipano anche le feste natalizie. Non mancheranno idee per apparecchiare la vostra tavola in modo unico e accogliente, con poca spesa e grande soddisfazione in ogni occasione.

Tavola di Novembre: calda e country

Per una tavola country di Novembre, iniziamo da una tovaglia del corredo, meglio se in lino o cotone pesante, che porti con sé ricordi di famiglia. Scegli colori caldi come il beige, il marrone o le sfumature del rosso ,che richiamino il foliage, ma perfette anche tovaglia a quadri , con delicati ricami o fantasie provenzali , che diano quel tocco rustico tipico dello stile country.

Le porcellane vintage sono perfette per donare eleganza alla tavola senza perdere il tocco caldo e accogliente. Rispolvera i servizi di piatti che hanno un valore affettivo e magari qualche piccola imperfezione, rendendoli unici e preziosi. Le tonalità delicate del bianco e del crema, o i piatti con bordi decorati in oro o blu, si prestano benissimo a questo stile. Per completare, non dimenticare i bicchieri in vetro o cristallo, preferibilmente in tonalità ambrate o fumé per creare contrasto.

Per arricchire la tavola senza eccessi, basta uno sguardo alla natura. Foglie dai colori intensi – rosse, arancio, gialle – possono essere disposte come segnaposto o sparse sulla tovaglia per creare un tappeto autunnale. Piccoli rami di pino o bacche, legati con dello spago, possono essere posti accanto a ogni piatto, portando un leggero profumo boschivo.

Per il centrotavola, opta per una composizione a base di frutti di stagione come mele, melagrane o zucche piccole, disposte su un vassoio in legno o in un cestino di vimini ,completa con rami di edera ,viti o erbe aromatiche.

Zucchette di Pan brioches alla zucca

Pronti a festeggiare la notte più mostruosa dell’anno?

Io super pronta , perché è sempre l’ occasione giusta per preparare un buon dolce e goderselo in famiglia.

Ingredienti

500 gr di farina Manitoba

150 gr di purea di zucca (cotta al forno o al vapore e frullata)

80 ml di latte anche vegetale

3 cucchiai di zucchero anche Stevia

60 g di olio di semi

2 uova

1 bustina di lievito di birra secco (o 12 g di lievito fresco)

1 pizzico di sale

1 tuorlo per spennellare

– Spago da cucina per dare la forma a zucca

Preparazione

Sciogli il lievito nel latte tiepido con un cucchiaino di zucchero e lascia riposare per circa 10 minuti, finché non si forma una leggera schiuma in superficie. In una ciotola grande (o nella ciotola di una planetaria), unisci farina,lo zucchero e un pizzico di sale. Aggiungi la purea di zucca, le uova e il latte con il lievito. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo, poi aggiungi l’olio, continuando a impastare fino a quando l’impasto diventa liscio ed elastico (ci vorranno circa 10 minuti con la planetaria, 15-20 minuti a mano).

Forma una palla, mettila in una ciotola leggermente unta e coprila con pellicola trasparente. Lascia lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, o fino a quando l’impasto raddoppia di volume.

Riprendi l’impasto e dividilo in palline da circa 50-60 g l’una. Avvolgi ciascuna pallina con dello spago da cucina, formando 8 sezioni per dare la tipica forma a zucca (non stringere troppo per evitare che lo spago penetri eccessivamente nell’impasto durante la lievitazione e la cottura).

Disponi le palline su una teglia rivestita di carta forno, coprile con un canovaccio e lascia lievitare per un’altra ora, mettendo al centro un bastoncino di cannella.

Spennella le zucchette con il tuorlo e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 20-25 minuti, fino a quando saranno dorate in superficie.

Sforna e lascia raffreddare, eliminando lo spago.

Zuppa detox autunnale a base di zucca, ceci decorticati e funghi

INGREDIENTI (per 4 persone):

400 g di zucca (possibilmente Delica o Mantovana)

200 g di ceci decorticati

200 g di funghi misti freschi (porcini, champignon o misto bosco)

3 scalogni

Olio evo

Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE

In una pentola capiente, scalda un filo d’olio e fai soffriggere leggermente gli scalogni . Aggiungi la zucca tagliata e lascia andare per qualche minuto. Aggiungi i ceci decorticati precotti con la loro acqua di cottura e l’ erba cipollina.

Porta a ebollizione e cuoci a fuoco lento per circa 20-25 minuti, finché i ceci e la zucca saranno teneri.

Unisci i funghi a pezzi e lascia andare per un 10 minuti, aggiungendo acqua calda se necessaria alla cottura. Se preferisci una consistenza più cremosa, frulla una parte della zuppa con un frullatore a immersione, lasciando qualche pezzo intero per una consistenza mista.

Per un tocco in più, aggiungi un filo d’olio aromatizzato al rosmarino o al tartufo al momento di servire.

Puoi accompagnare la zuppa con crostini di pane tostato per un piatto completo.

Raffaella D’Andrea