Le ricette della domenica

Finalmente domenica, il giorno perfetto per dedicarmi alla casa e alla cucina, soprattutto ora che è arrivato il momento di fare il cambio di stagione. Il freddo è alle porte e, a partire dalla prossima settimana, inizierò a decorare per il Natale… sì, siamo già a metà novembre. Oggi ho preparato piatti che richiedono tempo e amore, come i ravioli ripieni di ricotta, proprio come li preparava nonna Raffaela, una lonza agli agrumi, con i limoni e le arance di stagione, e un dolce alle castagne che sa di autunno. Il tutto da godere con i propri cari e le cose belle che abbiamo in casa per creare l’atmosfera perfetta.

Ravioli con ricotta

di bufala con pomodoro

e basilico

Ingredienti (per 4 persone)

Per la pasta fresca

– 300 g di farina 00

– 3 uova

– Un pizzico di sale

Per il ripieno

– 300 g di ricotta fresca

– 50 g di parmigiano grattugiato

– 1 uovo

– Sale e pepe q.b.

Per il sugo di pomodoro

– 500 g di passata di pomodoro

– 1 spicchio d’aglio

– 3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

– Foglie di basilico fresco

– Sale e pepe q.b.

Procedimento

Prepara la pasta fresca: su una spianatoia, disponi la farina a fontana e al centro rompi le uova. Aggiungi un pizzico di sale e inizia a impastare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Avvolgi l’impasto nella pellicola e lascia riposare per almeno 30 minuti.

Prepara il ripieno: in una ciotola, lavora la ricotta con il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale, pepe, prezzemolo tritato ed un uovo.Mescola bene fino a ottenere un composto cremoso e omogeneo. Dopo il riposo, stendi l’impasto su una superficie infarinata con un matterello (o una macchina per la pasta) fino a ottenere una sfoglia sottile, di circa 1-2 mm.Disponi dei cucchiaini di ripieno di ricotta a intervalli regolari su metà della sfoglia. Ripiega l’altra metà della pasta sopra il ripieno, premi delicatamente intorno al ripieno per eliminare l’aria e sigilla i bordi. Ritaglia i ravioli con una rotella tagliapasta o un coppapasta. In una padella, fai rosolare lo spicchio d’aglio con l’olio. Aggiungi la passata di pomodoro, regola di sale e pepe, e lascia cuocere a fuoco basso per circa 15-20 minuti. A fine cottura, aggiungi le foglie di basilico.Porta a ebollizione una pentola con abbondante acqua salata e cuoci i ravioli per 3-4 minuti, finché non salgono a galla. Scolali delicatamente con una schiumarola.

Aggiungi i ravioli al sugo di pomodoro, mescola delicatamente e servi subito con qualche foglia di basilico fresco e una spolverata di parmigiano, se gradito.

Lonza di maiale agli agrumi

Ingredienti

– 800 g di lonza di maiale intera

– 1 arancia (succo e scorza)

– 1 limone (succo e scorza)

– 1 pompelmo rosa (succo e scorza, facoltativo)

– 2 spicchi d’aglio

– 2 rametti di rosmarino

– 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

– 1 bicchiere di vino bianco secco

– Sale e pepe q.b.

Procedimento

In una ciotola capiente, unisci il succo dell’arancia, del limone e, se gradisci, del pompelmo. Aggiungi anche le scorze grattugiate degli agrumi (facendo attenzione a non prendere la parte bianca), uno spicchio d’aglio tagliato a metà e un rametto di rosmarino. Immergi la lonza nel succo e lasciala marinare in frigo per almeno 1-2 ore, coperta da pellicola.

Togli la lonza dalla marinatura e asciugala leggermente con carta da cucina. In una casseruola capiente, scalda l’olio extravergine d’oliva e aggiungi l’altro spicchio d’aglio intero. Rosola la lonza su tutti i lati fino a che sarà ben dorata.

Rimuovi l’aglio, sfuma con il vino bianco e lascialo evaporare. Aggiungi quindi la marinatura agli agrumi e un altro rametto di rosmarino. Copri e lascia cuocere a fuoco basso per circa 40-50 minuti, girando la lonza ogni tanto e controllando che non si asciughi troppo.

Una volta cotta, lascia riposare la lonza per circa 10 minuti fuori dal fuoco. Questo passaggio aiuterà a trattenere i succhi al momento del taglio.

Taglia la lonza a fette sottili e irrorala con il sughetto agli agrumi. Puoi decorare il piatto con fettine di agrumi e un po’ di rosmarino fresco.

Monte Bianco di castagne a modo mio

Ingredienti(per 4 persone)

– 500 g di castagne

– 100 g di amaretti

– 100 g di zucchero

– 1 bacca di vaniglia (o 1 cucchiaino di estratto di vaniglia)

– 2 cucchiai di cacao amaro in polvere

– 200 ml di panna fresca da montare per dolci

– Un pizzico di sale

– Marrons glacés ,scaglie di cioccolato o confettini colorati (per decorare, facoltativi)

-100 g di burro

– Una tazzina di caffè

Procedimento

Incidi le castagne con un coltello e lessale in acqua bollente leggermente salata per circa 30-40 minuti, finché non risultano tenere. Scolale e sbucciale accuratamente, eliminando anche la pellicina interna.

Schiaccia le castagne con uno schiacciapatate o un passaverdure per ottenere una purea liscia. Aggiungi il cacao amaro setacciato, il caffè caldo, burro a pezzetti, gli amaretti sbriciolati e mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Trasferisci la purea di castagne in una tasca da pasticcere o in uno schiacciapatate e forma dei monticelli (che ricordano appunto il Monte Bianco) su un piatto da portata o su piattini individuali.

Decora con panna montata, marron glacé, cioccolato o confettini.

Raffaella D’Andrea