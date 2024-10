Le ricette d’autunno

Con i primi freddi autunnali si ricerca il calore di casa ed i profumi ed i sapori dei doni della terra.

Nell’aria si diffonde il profumo delle castagne arrostite, che crepitano vicino al fuoco, mentre i funghi appena raccolti parlano di boschi umidi e silenziosi. Intorno al tavolo, i tepori casalinghi si fondono con la dolcezza di questi frutti autunnali, portando in cucina quella magia che solo i colori caldi della stagione sanno offrire. È un momento di riscoperta, dove le piccole cose, come una pentola fumante o una fetta di pane caldo, diventano riti che ci riconnettono alle radici della tradizione.

Crespelle con farina di castagne ripiene di ricotta di bufala e porcini

Ingredienti per le crespelle (4 persone)

100 g di farina di castagne

50 g di farina 00

2 uova

250 ml di latte

1 pizzico di sale

Burro per ungere la padella

Ingredienti per il ripieno:

250 g di ricotta di bufala

200 g di funghi porcini freschi

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe q.b.

Formaggio grattugiato

200 gr di scamorza

250 ml di besciamella

Preparazione

In una ciotola mescolare le farine con il pizzico di sale. Aggiungere le uova e mescolando con una frusta, unire gradualmente il latte fino a ottenere una pastella liscia e priva di grumi. Lasciare riposare per circa 30 minuti.

Scaldare una padella antiaderente e ungerla leggermente con il burro. Versare un mestolo di pastella al centro della padella, distribuendola uniformemente con movimenti circolari. Cuocere per 1-2 minuti per lato, finché non risulta dorata. Ripetere il processo per tutte le crespelle. Poi si passa al ripieno.

Pulire i funghi porcini e tagliarli a fettine sottili. In una padella, far rosolare l’aglio con un filo d’olio, poi aggiungere i funghi e cuocerli per 5-7 minuti a fuoco medio, fino a che non rilasciano l’acqua e diventano dorati. Aggiustare di sale, pepe e prezzemolo tritato. Togliere dal fuoco e lasciar raffreddare.

In una ciotola, lavorare la ricotta di bufala fino a renderla cremosa. Unire i funghi trifolati, tenendone da parte qualcuno per la decorazione, e mescolare bene, metà formaggio grattugiato, la scamorza a dadini e la besciamella. Amalgamare il tutto. Farcire ogni crespella con un cucchiaio abbondante di ripieno e ripiegarla a metà, poi ancora a metà, formando dei triangoli. Disporre le crespelle su una teglia leggermente imburrata, spolverare con il restante formaggio grattugiato e infornare a 180°C per circa 10 minuti, giusto il tempo di farle dorare.

Servire le crespelle ben calde, guarnendo con i funghi porcini tenuti da parte e una spolverata di prezzemolo fresco.

Lonza di maiale

alle prugne

L’arrosto di maiale alle prugne è un secondo semplice ma elegante, dalle delicate note agrodolci.

INGREDIENTI

800 gr di lonza di maiale

100 gr di prugne

1 spicchio d’aglio

1 carota

½ cipolla

½ bicchiere di vino bianco

2 rametti di rosmarino

2 foglie di alloro

Olio evo

Sale e pepe

PREPARAZIONE

Dopo averle pulite, tagliate grossolanamente la cipolla e la carota e soffriggetele in una casseruola con 3-4 cucchiai di olio, il rosmarino e l’alloro. Aggiungete l’arrosto, salatelo, pepatelo e fatelo rosolare bene su tutti i lati. Giratelo aiutandovi con delle palette di legno.

Quando si sarà formata una crosticina sulla superficie, sfumate con il vino bianco, aggiungete le prugne,le carote e le cipolle e un bicchiere di acqua calda e lasciate cuocere a fiamma bassa per circa 40-50 minuti coprendo con il coperchio.

A cottura ultimata, mettete da parte la carne tenendola in caldo, eliminate dalla pentola l’aglio, il rosmarino e l’alloro e frullate il fondo di cottura ed i noccioli delle prugne, facendolo bollire per un paio di minuti. A questo punto, tagliate la carne a fette sottili, disponetela su un piatto da portata e irrorate con la salsa ottenuta il vostro arrosto di maiale alle prugne.

Pere al vino rosso

Ingredienti

4 pere mature ma sode (preferibilmente varietà Kaiser o Abate)

750 ml di vino rosso corposo (come Barolo o Chianti)

150 g di zucchero

1 stecca di cannella

3-4 chiodi di garofano

La scorza di un’arancia bio

1 bacca di vaniglia

1 cucchiaio di miele (opzionale)

Un pizzico di noce moscata

Procedimento

Sbuccia le pere lasciando il picciolo intatto. In una pentola capiente, versa il vino rosso e aggiungi lo zucchero, la cannella, i chiodi di garofano, la scorza d’arancia, la vaniglia (incidi la bacca ) e il miele. Mescola e porta a ebollizione a fuoco medio.

Una volta che il vino bolle, abbassa il fuoco e aggiungi delicatamente le pere. Copri con un coperchio e lascia cuocere a fuoco lento per circa 20-30 minuti, girandole di tanto in tanto, fino a quando saranno morbide ma non sfaldate.

Quando le pere sono cotte, toglile con delicatezza dalla pentola e mettile da parte. Continua a far cuocere il vino fino a quando non si riduce e diventa uno sciroppo denso.

Versa lo sciroppo di vino sopra le pere e servi il dessert tiepido o freddo, accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia o da panna montata se desideri un contrasto di temperature.

Raffaella D’Andrea