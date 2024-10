Con l’arrivo di questo mese, l’autunno si fa sentire in tutto il suo splendore, portando con sé una varietà di colori, profumi e sapori tipici della stagione. Tra gli ingredienti che meglio rappresentano questo periodo c’è sicuramente la zucca, che non solo arricchisce le nostre tavole con il suo sapore dolce e la sua consistenza cremosa, ma offre anche numerosi benefici per la salute. Ricca di vitamine, minerali e antiossidanti, è un prezioso alleato per il sistema immunitario, la salute della pelle e la digestione.

Tante le ricette a base di zucca, perfette per esaltare i suoi sapori autunnali e portare un tocco di benessere sulle vostre tavole. Prepariamoci a scoprire come questo straordinario ortaggio possa trasformarsi in piatti gustosi e sorprendenti, perfetti per celebrare l’arrivo dell’autunno.Le zucche si dividono in due principali categorie: zucche estive, più delicate e consumate fresche, e zucche invernali, che hanno una buccia più dura e sono adatte alla conservazione per i mesi freddi.

Tra le zucche invernali, una delle più conosciute è la zucca Hokkaido, originaria del Giappone, dalla polpa compatta e dolce che diventa cremosa dopo la cottura. Perfetta per zuppe, puree e ripieni, questa zucca non necessita nemmeno di essere sbucciata, il che la rende pratica oltre che gustosa.

La Butternut o zucca violina, con la sua forma a pera e la buccia sottile, è un’altra varietà molto amata. La sua polpa arancione è dolce e delicata, il che la rende ideale per vellutate, risotti e torte salate. Grazie alla sua versatilità, è una delle zucche più utilizzate nella cucina moderna.

La Delica, una delle più apprezzate in Italia, si distingue per la sua polpa soda, asciutta e dal sapore intenso. È perfetta per la cottura al forno, grigliata o come ingrediente per ripieni di pasta fresca e gnocchi. Il suo gusto equilibrato e la consistenza morbida la rendono ideale per preparazioni semplici ma ricche di sapore.

La Musquée de Provence, invece, è una varietà francese di grande formato, dalla polpa zuccherina e dall’aroma unico, spesso utilizzata in preparazioni dolci e confetture, ma altrettanto buona nelle zuppe e nei contorni.

Infine, c’è la zucca gialla, nota per il suo uso decorativo, particolarmente apprezzata durante il periodo di Halloween. È commestibili, ma risulta essere meno dolce.

Vellutata di zucca con semi di papavero

INGREDIENTI

– 800 g di zucca (preferibilmente Butternut o Delica)

– 1 cipolla dorata

– 2 patate medie

– 1 carota

– 1 litro di brodo vegetale

– 150 ml di panna fresca (opzionale)

– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

– Semi di papavero q.b.

– Sale e pepe q.b.

– Noce moscata q.b.

– Pane croccante o crostini per servire (opzionale)

PREPARAZIONE

Sbuccia la zucca, le patate e la carota, e tagliali a cubetti. Affetta finemente la cipolla.

In una pentola capiente, scalda l’olio extravergine d’oliva e fai soffriggere la cipolla a fuoco medio fino a doratura. Aggiungi poi la carota e le patate, mescolando per qualche minuto.

Unisci la zucca a cubetti e mescola. Copri tutto con il brodo vegetale caldo, porta a ebollizione, poi abbassa il fuoco e lascia cuocere per circa 25 minuti, o finché le verdure non saranno morbide.

Con un frullatore a immersione riduci le verdure in una vellutata liscia e omogenea. Se preferisci una consistenza più cremosa, aggiungi la panna e mescola bene. Aggiusta di sale, pepe e una grattugiata di noce moscata.

Versa la vellutata calda nei piatti, cospargila con una spolverata di semi di papavero per un tocco croccante e decorativo. Puoi accompagnare con crostini di pane croccante o del pane tostato.

Plumcake alla zucca senza glutine e lattosio

INGREDIENTI

– 300 g di polpa di zucca cotta

– 180 g di farina di riso

– 100 g di farina di mandorle (o mandorle tritate finemente)

– 100 g di zucchero di canna

– 2 uova

– 80 ml di olio di semi (o olio di cocco)

– 100 ml di latte vegetale (mandorla, riso o avena)

– 1 bustina di lievito per dolci senza glutine

– 1 cucchiaino di cannella in polvere (opzionale)

– 1 pizzico di sale

– Semi di zucca o mandorle a lamelle per decorare (opzionale)

PREPARAZIONE

Cuoci la zucca in forno o a vapore fino a che diventa morbida. Una volta cotta, schiacciala con una forchetta o frullala per ottenere una purea liscia e senza grumi. Lascia raffreddare.

In una ciotola grande, sbatti le uova insieme all’olio di semi e al latte vegetale. Aggiungi la purea di zucca e mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo.

In un’altra ciotola, setaccia insieme la farina di riso, la farina di mandorle, il lievito, la cannella e un pizzico di sale. Unisci gli ingredienti secchi a quelli liquidi e mescola con cura fino a formare un impasto liscio e senza grumi.

Prepara uno stampo da plumcake rivestito con carta forno oppure leggermente unto. Versa l’impasto nello stampo e livellalo con una spatola. Se desideri, decora la superficie con semi di zucca.

Cuoci in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti.

Servi con una spolverata di zucchero a velo o glassa al limone.

Raffaella D’Andrea