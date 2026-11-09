Le origini della Scuola Medica Salernitana

di Orlando Santoro

La Scuola Medica Salernitana aveva fondamentalmente un carattere laicale, pur sviluppandosi in un contesto storico fortemente intriso di religiosità e contatti con gli ambienti monastici. Proprio Salvatore De Renzi, celebre medico e storico, con la sua monumentale opera “Storia documentata della Scuola medica di Salerno”, escluse categoricamente che l’istituzione avesse origini cenobite o ecclesiastiche, sostenendone appunto la natura originariamente laica. Il De Renzi fu tra i primi, a dare un rigore scientifico agli studi sulle origini della scuola, smontando le tesi che attribuivano la fondazione ai monaci benedettini di Montecassino o ad altri ordini religiosi presenti nel territorio salernitano( il Monastero di San Benedetto, ed i Basiliani che si trovavano sul monte Gallocanta, fra Vietri e Salerno).

Il suo studio si basò su prove documentali di natura giuridica, amministrativa e testuale, infatti analizzò a fondo i documenti d’archivio del IX, X e XI secolo, molti dei quali conservati nell’archivio della Badia di Cava. In questi atti notarili, di compravendita, e testamenti, compaiono i nomi di numerosi medici, e dimostrano che possedevano beni propri, si sposavano, facevano testamenti a favore dei figli ed eredi laici, e agivano come privati cittadini. I manoscritti salernitani contenevano ricette, osservazioni cliniche e traduzioni basate sulla praticità e sull’osservazione empirica. Mancavano quasi del tutto invocazioni miracolose, riferimenti a reliquie o interventi divini per la guarigione, che erano invece la norma nei testi redatti nei monasteri per la cura delle anime e dei corpi. Inoltre documenti d’archivio e i testi scientifici, come quelli attribuiti a Trotula de Ruggiero, attestano la presenza attiva di donne che non solo studiavano e praticavano la medicina, ma insegnavano e scrivevano trattati, ed infatti nel medioevo cristiano, alle donne era severamente vietato l’accesso all’insegnamento e alle funzioni pubbliche all’interno della chiesa o delle scuole cattedrali. La forte e documentata presenza delle Mulieres Salernitane era per De Renzi , l’evidenza più schiacciante che la scuola non potesse avere un’origine o una struttura monastica, dove la clausura e le regole di genere avrebbero reso impossibile tale fenomeno. Pur considerandola un mito, De Renzi analizzò la celebre leggenda secondo cui la scuola fu fondata da quattro medici, il latino Salernus, il greco Ponto, l’arabo Adela e l’ebreo Elino evidenziando come la memoria storica collettiva descrivesse l’istituzione come un centro multiculturale, tollerante e intrinsecamente laico e internazionale, ben lontano dal rigore dogmatico di un cenobio medievale. Nonostante la Scuola Medica Salernitana sia considerata la prima istituzione laica del mondo occidentale, la religione cristiana mantenne un ruolo ed un’influenza profonda al suo interno, tanto che i medici avevano il dovere morale, e in seguito giuridico, di invitare i malati a confessarsi prima di iniziare le cure, ed avevano anche l’obbligo di curare i poveri a titolo esclusivamente gratuito. Inoltre nelle Costituzioni di Melfi (1231), Federico II di Svevia, nel regolamentare ufficialmente la professione medica e gli studi a Salerno, stabilì per legge che il medico non potesse visitare un malato per più di due giorni se questi prima non si fosse confessato, pena l’esclusione dalla professione; invece con il Concilio Lateranense IV (1215), Papa Innocenzo III aveva già decretato che i medici dovevano anteporre la cura dell’anima a quella del corpo, vietando loro di prescrivere cure che potessero danneggiare l’anima pur di guarire il corpo. In sintesi, la “laicità” della Scuola Medica Salernitana risiedeva nel suo metodo scientifico empirico basato sull’osservazione dei sintomi, sulla prevenzione, sulla dieta e sulla fusione delle culture greca, araba, ebraica e latina, e non sul rifiuto della fede, che rimaneva il pilastro cardine della società del tempo, ed oltretutto, all’interno di essa, abbiamo avuto grandi sacerdoti – medici come: Alfano I, che fu arcivescovo di Salerno, scrisse importanti tracciati come il “De pulsibus e il De quattuor humoribus corporis umani”, in cui cercò di fondere la scienza medica ippocratico-galenica con la dottrina cristiana; Costantino l’Africano, che divenne monaco benedettino a Montecassino, e pur non essendo medico nel senso clinico del termine, la sua attività di traduttore dall’arabo al latino di testi medici classici ed islamici, rivoluzionò la Scuola, fornendo ai medici salernitani il materiale teorico che ne decretò l’epoca d’oro.

L’ordinamento della Scuola, ovvero dell’Almo Collegio Medico di Salerno, era strutturato come una vera e propria corporazione, magistrale gerarchica e rigidamente regolamentata. Il Priore, e più anticamente Praepositus, era la suprema autorità del Collegio, di solito il più anziano, ed aveva il potere giudiziario interno, la sorveglianza sul commercio dei farmaci e sui medici, e la presidenza delle solenni cerimonie di laurea. Essendo la sua investitura, di livello altissimo, questi riceveva il berretto priorale, i guanti, e il laccio dorato. Il Promotore, o Sottopriore, era colui che sostituiva il Priore, in caso di sua assenza, ed aveva anche il diritto di successione alla carica priorale, ed il compito di promuovere i canditati durante gli esami di dottorato.

Il Capobanca, è il terzo membro in ordine di anzianità, il nome deriva dal posto fisico che occupava sui banchi di legno, la banca, dove sedevano i membri del sinedrio medico durante le sessioni d’esame e le assemblee, contribuiva a regolare la vita accademica, le abilitazioni, il commercio dei rimedi e l’esercizio della professione medica e farmaceutica in città. I Collegiali, erano i restanti medici del corpo accademico, dal quarto al decimo, in ordine di anzianità, indicati storicamente come Primo Collegiale, Secondo Collegiale, ecc. Insieme ai vertici, formavano il nucleo che esaminava gli studenti sulle opere di Aristotele, Ippocrate e Galeno per decidere se concedere l’abilitazione all’insegnamento e alla pratica medica.

Tutti i medici salernitani che non facevano ancora parte dei dieci ordinari, venivano considerati Alunni (o aggregati), e acquisivano il diritto di entrare nel Collegio come Collegiali solo quando si liberava un posto, seguendo rigorosamente l’anzianità di iscrizione.

Di particolare importanza sono due eccezionali documenti manoscritti, conservati a Salerno, fondamentali per ricostruire l’identità, i nomi e la quotidianità, dei maestri della Scuola Salernitana, tra l’XI e il XIII secolo: l’Obituario della Confraternita dei Cruciati, e il Liber Confratrum di San Matteo (Necrologio del Liber Confratrum).

Il Liber Confratrum, della Cattedrale di San Matteo, è un codice medievale (i cui fogli coprono un arco temporale che va dal X al XVI secolo). Si trattava del registro ufficiale della confraternita legata alla cattedrale salernitana, dove venivano annotati i nomi dei confratelli e dei benefattori nel giorno della loro morte per poterne celebrare la memoria liturgica. In quest’opera sono registrati i decessi di decine di personaggi definiti esplicitamente medicus o physicus. Oltretutto, è da dire, che ha permesso ad alcuni storici, fra cui Carlo Alberto Garufi, di mappare i nomi e le linee dinastiche dei maestri salernitani, confermando che la professione medica a Salerno,era spesso una tradizione tramandata di padre in figlio all’interno delle grandi famiglie nobiliari o borghesi della città. Questo documento, conservato nel Museo Diocesano di Salerno, è un codice di grandissima importanza, in cui sono registrate le più ragguardevoli famiglie salernitane, in esso sono iscritti circa sedicimila trecento ottantanove nomi dei defunti, che appartenevano al sodalizio, dalla sua fondazione, che va dal X secolo e che durò fino al 1640. Fra questi iscritti ricordiamo Paolo De Granita, figura di spicco della Scuola Medica Salernitana, infatti ricoprì la carica di priore del Collegio Medico.

L’Obituario della Confraternita dei Cruciati (o Crociati), era il registro dei defunti, una pia associazione istituita presso la Cappella San Michele all’interno della Cattedrale di Salerno, e le scritture più antiche risalgono alla seconda metà dell’ XI secolo.

Questo manoscritto prende il nome di “Crociata” (o Cruciata) non in riferimento diretto alle spedizioni militari in Terra Santa, bensì dalla Confraternita della Crociata di San Matteo di Salerno, l’associazione religiosa laico-clericale legata alla Cattedrale di Salerno che si occupava di redigerlo. Il termine originario derivava dall’uso dei membri della confraternita di portare una croce ben visibile sulle proprie vesti.

Al suo interno compaiono i nomi di diversi monaci, chierici e laici con l’esplicita qualifica professionale dell’arte medica. Nel testo si leggono formule e registrazioni di personaggi come: Cicero clericus et medicus, Amatus physicus, Petrus clericus et medicus . Questo documento dimostra l’intreccio originario a Salerno tra le strutture ecclesiastiche/confraternitali e la pratica della medicina, confermando che molti dei primi medici salernitani erano legati agli ordini religiosi o alle istituzioni della Cattedrale prima della totale laicizzazione della Scuola.

In definitiva, la Scuola Medica Salernitana, ha rappresentato un caso unico nel medioevo occidentale, configurandosi come un’istituzione a forte matrice laica, e indipendente, pur rimanendo profondamente integrata nell’orizzonte culturale del Cristianesimo.