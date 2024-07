L’assessore Galdi: Sul Lungomare nuovi impianti semaforici

di Erika Noschese

Saranno installati prossimamente sette nuovi impianti semaforici nel tratto compreso tra il lungomare Tafuri e il Marconi per aumentare ulteriormente la sicurezza in una zona più volte scenario di morte. Ad annunciarlo l’assessore alla Mobilità del Comune di Salerno Rocco Galdi, anticipando gli interventi in programma in autunno.

Assessore Galdi, Partiamo dalla nota dolente: traffico in città. Cosa sta accadendo?

«Sono due gli aspetti da considerare nella valutazione del traffico cittadino registrato nell’ultimo periodo: è iniziata la stagione estiva, tanti turisti affollano la nostra bellissima città per visitarla ed apprezzarla nei particolari e di questo siamo particolarmente contenti, basti vedere il notevole incremento registrato in questo periodo nelle strutture ricettive; la presenza di tanti cantieri che ovviamente creano restringimenti della carreggiata che si pagano determinando accumuli e code. Un po’ di disagio purtroppo è fisiologico vista anche la conformazione del territorio ed il numero di strade principali che consentono i collegamenti in città. A questi bisogna aggiungere che in ingresso ed uscita della città sulla sede autostradale la presenza di due ulteriori cantieri ha inciso soprattutto nei week end a code eccessive (oltre al numero di incidenti rilevato) in prossimità degli svincoli».

Un’estate di cantieri, quali novità in programma?

«La presenza di tanti cantieri testimonia la vitalità dell’amministrazione per i tanti interventi in corso. Sicuramente tutti ricordano che la città negli ultimi anni ha avuto dei black out elettrici in molti quartieri per molte ore comportando problemi nelle abitazioni, nelle attività commerciali e industriali pertanto abbiamo ritenuto necessario rivitalizzare la rete elettrica; allo stesso tempo abbiamo registrato notevoli problemi alla rete idrica con mancanza di acqua dovute a perdite copiose ed utilizzo delle autobotti per servire alcuni quartieri laddove si sono verificati problemi, anche qui si sta provvedendo ad interventi importanti. Ricapitolando si stanno realizzando due nuove infrastrutture che serviranno la città per svariati anni la rete elettrica e la rete idrica grazie ai fondi Pnrr. Questi interventi devono obbligatoriamente realizzarsi entro dei termini fissati che di fatto ci hanno imposto la quasi contemporaneità di tutti i cantieri generando indubbiamente qualche disagio, ma siamo convinti che i vantaggi saranno di gran lunga apprezzati e valutati positivamente da tutti i cittadini».

La sensazione è che anche un vero e proprio piano piano traffico per l’estate. Si proverà a correre ai ripari?

«Non credo sia necessario un vero e proprio piano traffico per il periodo estivo, al momento il piano Ptgu redatto dall’Università va bene, la presenza di tanti cantieri ovviamente ha determinato delle scelte che sono state fatte dal mio settore con i tecnici preposti in funzione delle scadenze dei finanziamenti. Il nostro obiettivo è completare tutti gli interventi senza perdere i finanziamenti e fortunatamente ci stiamo riuscendo: ad esempio sono in fase di completamento l’arredo urbano con il manto stradale nella zona Carmine, sono in fase di completamento i lavori sul Corso Vittorio Emanuele nel tratto che va da via Santi Martiri Salernitani a via Diaz, sono stati ripristinate le sedi stradali con asfalto in via Frà Generoso, viale Unità d’Italia, via Quagliariello, via Cosimo Vestuti. Chiaramente man mano che si completeranno gli interventi si ripristinerà la normale circolazione migliorando la viabilità ed i tempi di percorrenza. Sono fiducioso che a breve, quando i lavori saranno terminati potremmo goderci la città in ogni angolo con qualche coda in meno ed un po’ più di serenità nei giudizi».

Da esponente delle istituzioni e da cittadino salernitano, come valuta l’apertura dell’aeroporto di Salerno?

«L’aeroporto è un’infrastruttura determinante per lo sviluppo della città, spero che possa farci fare un ulteriore salto tale da proiettare Salerno sempre di più tra le mete turistiche internazionali, dare spinta e vigore al turismo, ma anche agli altri settori della città riducendo le distanze ed i tempi. Credo sia un’occasione unica per la città e per tutta la provincia. Sicuramente ci saranno ricadute occupazionali per tanti giovani man mano crescerà il numero di passeggeri che atterreranno allo scalo.Il mio settore è direttamente coinvolto affinché l’avvio previsto per il giorno 11 vada a buon fine, abbiamo individuato un’area dinanzi alla Stazione Centrale per la fermata delle navette per l’aeroporto, stiamo implementando la segnaletica verticale in città per fornire le indicazioni. Siamo fiduciosi che a breve partiranno i lavori di collegamento della metropolitana con l’aeroporto in modo da avere una rete di trasporto efficiente, rapida ed economica».

Autonomia differenziata, quale la sua opinione?

«L’autonomia differenziata incide su tre settori strategici per i territori: sanità, scuole e trasporti. La legge attribuisce poteri di autonomia alle regioni in base alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), questo è un punto importante e fondamentale, al momento la ripartizione viene fatta in base alla storicità e siccome la Regione Campania è uscita da pochi anni dal Commissariamento della Sanità ha meno risorse rispetto a regioni del nord di pari popolazione. Questo genera di fatto già un disequilibrio. Con la nuova legge tale forbice potrebbe aumentare e se non si corre ai ripari si genererà una sanità di serie A e B. Per evitare che ciò accada occorre determinare al più presto i Lep e procedere alla ripartizione in base alla popolazione. Inoltre non deve essere concessa la possibilità di fare accordi integrativi del personale sanitario e scolastico alle Regioni che hanno più introiti dal gettito fiscale. In sintesi in tutte le regioni il numero di dipendenti pubblici nella sanità deve essere lo stesso in relazione alla popolazione, pari condizioni di partenza per i servizi offerti al cittadino a quel punto il sud sarà pronto ad accettare e vincere la sfida».

Nell’ultimo consiglio comunale non sono mancate accuse da parte dei consiglieri di minoranza. Cosa risponde?

«Nell’ambito della dialettica politica è normale che in consiglio comunale ci siano punti di vista diversi tra maggioranza ed opposizione, è pur evidente che talvolta nell’esuberanza di qualche collega venga fuori anche qualche frase colorita oppure dalla stessa maggioranza pervengono all’amministrazione “raccomandazioni” ma credo che l’azione amministrativa sia entrata nel vivo dando concretezza al programma amministrativo presentato ai cittadini nel 2021. Sono convinto che alla scadenza elettorale avremo completato il programma, migliorandolo in corso d’opera, dando lustro alla città con il completamento di alcune opere strategichecome ad esempio il ripristino di Piazza Cavour da tanti anni martoriata dal cantiere che ha diviso in due il lungomare Trieste».

Quali novità per la stagione autunnale?

«Tanti saranno gli interventi che effettueremo, in particolare ai fini della sicurezza stradale e della gestione del traffico a breve installeremo un primo lotto di sette nuovi impianti semaforici che ci forniranno una serie di dati utili. Tali impianti saranno installati nel tratto ricompreso del Lungomare Tafuri-Marconi, teatro spesso di incidenti che potranno essere gestiti da una piattaforma in remoto, avranno la funzionalità dell’onda verde e saranno dotati di opportuni sensori che ci forniranno utili indicazioni. Tali impianti si prestano ad essere ulteriormente implementati nell’ottica della smart city con diverse funzionalità. Oltre a questo intervento, abbiamo previsto nuovi attraversamenti pedonali rialzati in prossimità delle scuole, questo per garantire la sicurezza soprattutto dei più piccoli. Inoltre a corredo di questi interventi ci sarà l’assunzione degli agenti della polizia municipale attraverso la procedura concorsuale di 45 unità che sarà una boccata d’ossigeno per la viabilità cittadina. Credo che l’impegno ed il lavoro, ma soprattutto la passione sia determinante per ottenere risultati, da parte mia ritengo che noi amministratori siamo a disposizione della cittadinanza tentando di raccogliere gli utili consigli per il miglioramento della vita cittadina».