La Salernitana compie 105 anni, due giorni di festeggiamenti.Il Video

La festa è cominciata con più di 24 ore d’anticipo. Una “Festa dell’appartenenza” per onorare la Bersagliera e tramandare l’amore per i colori della Salernitana. 105 anni di passione, orgoglio, dedizione e attaccamento alla maglia. Lo stadio Donato Vestuti, luogo in cui migliaia di salernitani hanno visto nascere la propria fede nei decenni passati, si è colorato di granata. Nonostante la stagione deludente, i piccoli tifosi granata si sono riuniti a festeggiare la squadra del cuore, per scelta o per eredità. Una storia da tramandare, con il legame tra genitore e figlio rinsaldato dalla comune passione per la Salernitana. All’esterno dello stadio i gonfiabili per bambini, all’interno sul terreno di gioco del Vestuti, un mini torneo di calcio con la partecipazione delle scuole calcio cittadine.