La Pro Loco di Siano per Gaza!

Il 13 agosto 2025 piazza San Rocco a Siano si è trasformata in un luogo di silenzio, memoria e denuncia. La comunità si è riunita per una manifestazione di solidarietà con la popolazione di Gaza, martoriata da mesi di bombardamenti e privazioni. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di mamme, da alcune associazioni e dalla Pro Loco sensibili alla causa, che hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: fermare il massacro e ridare dignità alla vita umana. Al centro della piazza, come cuore pulsante della scenografia, una grande bandiera palestinese campeggiava circondata da decine di fagotti bianchi. Ognuno di essi portava la foto di un bambino ucciso a Gaza, accompagnata da una rosa, in segno di lutto e memoria. Il silenzio che avvolgeva quei simboli era spezzato solo dagli sguardi commossi dei presenti, profondamente colpiti dalla forza evocativa dell’allestimento. A completare la rappresentazione, due manichini raffiguravano una madre con in braccio il corpo senza vita del proprio figlio: un’immagine straziante, emblema del dolore delle famiglie palestinesi che ogni giorno piangono i propri cari. Durante la manifestazione è stato proiettato un video realizzato dai volontari, capace di raccontare, attraverso immagini e testimonianze, la sofferenza e la resilienza di un popolo sotto assedio. L’iniziativa è stata arricchita anche dalla presenza di artisti e cittadini che hanno voluto dare voce al proprio dolore e alla propria vicinanza con interventi e riflessioni. A loro va il ringraziamento della comunità per aver contribuito a rendere il momento ancora più intenso e partecipato. La manifestazione si è conclusa con un appello unanime: fermare il genocidio a Gaza e restituire pace e dignità a chi vive sotto le bombe. Un grido collettivo che, partendo da una piazza di provincia, si unisce a quello di milioni di persone nel mondo che chiedono giustizia e pace. Un altro gesto di gentilezza, simbolo di pace e comunità, compiuto dalla Pro Loco di Siano, è avvenuto il 16 agosto, in occasione della festa patronale dedicata a San Rocco, offrendo un caffè ai non residenti, come gesto di condivisione e tradizione. Un piccolo ma significativo segno di comunità che abbraccia chi, pur vivendo lontano, non ha mai smesso di sentirsi parte di questa terra. Con queste iniziative, Siano dimostra ancora una volta la sua capacità di coniugare memoria, solidarietà e partecipazione civica, ribadendo l’importanza di tenere viva la coscienza collettiva e il valore universale della pace; perché Siano c’è e grida forte NON IN MIO NOME, ribadendo l’importanza di fare silenzio quando i bambini dormono, non quando vengono uccisi.