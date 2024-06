La F.I.S.S.C. Inaugura la Nuova Sede a Roma con un Evento Speciale

La Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio (F.I.S.S.C.) è lieta di annunciare l’inaugurazione della sua nuova sede in Via Sistina 121 a Roma, nel cuore della capitale. Questo evento rappresenta un traguardo importante per la Federazione, che si impegna costantemente a promuovere la passione per il calcio e i valori familiari legati a questo sport. Nel corso di questa giornata, dando seguito alla sinergia instaurata tra F.I.S.S.C. e Club Parlamentari nell’ambito del Convegno “Calcio e Famiglia: il prezzo di una Passione” promosso dall’Onorevole Pino Bicchielli e realizzato alla Camera dei deputati in data 17 gennaio 2024, sono stati consegnati i gagliardetti della Federazione come omaggio ai Club Parlamentari. L’evento odierno sottolinea non solo l’apertura della nostra nuova sede ma anche il consolidamento della collaborazione con i Club Parlamento e la SinC (Supporters in Campo), nell’ottica di realizzare nuove iniziative comuni a favore del calcio e dei suoi appassionati. La F.I.S.S.C. accoglie con entusiasmo l’inizio di questo nuovo capitolo e rimane impegnata a lavorare in stretta collaborazione con tutti i sostenitori delle squadre di calcio, al fine di promuovere un ambiente sportivo positivo e inclusivo. Il Salerno Club 2010, membro attivo della FISSC, era presente con Massimo Gennatiempo Vicepresidente nonché Cesare Giliberti, fotografo ufficiale