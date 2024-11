La Cavese asfalta il Taranto

Francesco De Pisapia

CAVESE-TARANTO 3-0

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Loreto; Rizzo, Konatè (dal 22’st Fornito), Pezzella (dal 22’st Citarella), Vitale (dal 40’st Marranzino), Maffei; Diop (dal 17’st Badje), Vigliotti (dal 40’st Sorrentino). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Marchisano, Quattrocchi, Tropea, Barone. All.: Vincenzo Maiuri

TARANTO (3-5-2): Del Favero; Shiba, De Santis, Verde; Mastromonaco, Fiorani, Matera (dal 36’st Iervolino), Speranza (dal 26’st Guarracino), Contessa; Battimelli (dal 10’st Zigoni), Giovinco (dal 10’st Fabbro). A disposizione: Meli, Marong, Papazov, Sacco, Schirru, Garau, Waughn, Picardi, Zerbo, Fiorentino. All.: Michele Cazzarò.

ARBITRO: sig. Francesco Zago di Conegliano Veneto (Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Filippo Pignatelli di Viareggio). IV° ufficiale: Mauro Gangi di Enna

MARCATORI: 4′ pt Loreto, 14′ st Vitale, 41′ st Sorrentino

NOTE: serata fresca; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3.000 circa (trasferta vietata agli ospiti). Osservato un minuto di silenzio voluto dalla Lega Pro in memoria delle vittime della strada. Ammoniti: al 32′ pt Pezzella (Cav); al 36′ pt Mastromonaco (T); al 6′ st Diop (C); al 28′ st Contessa (T). Angoli 4 a 3 per la Cavese. Recuperi: 1′ pt; 4′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – Una tradizione che si conferma. Il “Lamberti” per il Taranto è un vero e proprio incubo. Decima sconfitta su dodici gare disputate la dicono tutta (e due soli pareggi). Vittoria ampiamente meritata da parte della Cavese che passata subito in vantaggio, trova il raddoppio ad inizio ripresa per poi chiuderla definitivamente nel finale.

Il tecnico Maiuri conferma il 3-5-2 pur dovendo rinunciare ancora a Piana e Fella (entrambi infortunati) e Diarrassouba squalificato schierando dal primo minuto in avanti a sorpresa sia Diop che Vigliotti. Mister Cazzarò conferma il 3-5-2 effettuando solo un doppio cambio rispetto all’undici che aveva superato nel posticipo il Cerignola e cioè Verde per Papazov e Matera per Schirru. Pronti, via e Cavese determinatissima pronta a far sua la gara ed a cingere d’assedio l’area avversaria. Infatti al 3’ minuto su cross di Rizzo dalla destra, Diop di testa impegna severamente Del Favero che compie un vero e proprio miracolo deviando in angolo. Sugli sviluppi del corner i metelliani passano in vantaggio. Batte Pezzella e sul primo palo Vitale “spizza” quel tanto che basta per l’inserimento di Loreto che di piatto sinistro fulmina il portiere. Raddoppio sfumato all’8’ minuto. Break di Vigliotti nel cerchio di centrocampo che taglia immediatamente per Vitale; l’attaccante si presenta a tu per tu con Del Favero ma il portiere con una parata a mano aperta in tuffo respinge; la palla termina al limite dell’area di rigore dalle parti di Vigliotti che impatta malissimo spedendo oltre la traversa. Risponde il Taranto al 15’ con un cross di Mastromonaco che si trasforma in un tiro velenoso che Boffelli è costretto a deviare in angolo e sugli sviluppi dello stesso, Verde di testa impegna centralmente in una parata a terra il portiere. Altro tiro cross al 18’ di Pezzella che impegna il portiere pugliese in due tempi. Ancora l’estremo tarantino decisivo su tiro ravvicinato di Diop servito direttamente dalla bandierina da Pezzella. Lo stesso attaccante senegalese ci prova al volo al 26’ ma la conclusione termina sul fondo. Ci prova dall’altra parte l’ex Matera dalla distanza al 41’ ma la conclusione è centrale e facile preda del portiere.

Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti e la Cavese continua a fare gioco e possesso palla. Ci prova al 54’ Maffei con una specie di palombella dall’interno dell’area di rigore dalla sinistra ma Del Favero blocca facilmente. Mister Cazzarò prova a scuotere i suoi cambiando entrambi gli attaccanti con gli ingressi di Zigoni e Fabbro ma gli aquilotti trovano il raddoppio al minuto 59’. Dalla destra Saio serve al centro dove Vigliotti buca il colpo di testa e la palla arriva dall’altra parte dove Vitale che aveva seguito l’azione supera il portiere. Al 65’ Matera dopo un ribattuta della difesa colpisce al volo costringendo Boffelli ad una parata in tuffo sulla propria sinistra deviando in angolo. Poi Zigoni colpisce la parte alta della traversa dalla distanza. Al 75’ il neo entrato Badje, servito da Maffei, colpisce di sinistro da posizione defilata ma la conclusione smorzata da un difensore viene facilmente bloccata dal portiere. All’82’ ci prova sempre Zigoni a sfondare a sinistra ma la conclusione è da dimenticare. Ci pensa il neo entrato Sorrentino a chiudere la pratica su lancio di Rizzo; il numero sette arriva in progressione sulla destra ed appena entrato in area scarica un destro angolato che batte il numero uno ospite. Poi nel finale i rosso-blù restano in dieci perchè Contessa esce per infortunio con i pugliesi che avevano già esaurito i cambi. La Cavese vince meritatamente e si allontana significativamente dalla zona calda in previsione di una doppia trasferta a Cerignola e Catania.