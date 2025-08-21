Kyrgios, ritorno in campo rimandato: si ritira dagli US Open - Le Cronache
  • Agosto 21, 2025
  • 0
  • 78
  • 1 Min Read
Kyrgios, ritorno in campo rimandato: si ritira dagli US Open

(Adnkronos) –
Nick Kyrgios si è ritirato dagli US Open 2025. A poche ore dal sorteggio del tabellone principale dello Slam americano di oggi, giovedì 21 luglio, il tennista australiano ha annunciato che non giocherà sul cemento di New York, rinviando così, ancora una volta, la 'resa dei conti' con Jannik Sinner, contro cui, negli scorsi mesi, aveva intrapreso una vera e propria crociata a suon di post su X per il caso Clostebol che ha riguardato l'azzurro. A comunicare la decisione di Kyrgios è stata l'organizzazione del torneo attraverso i propri canali ufficiali: "Nick Kyrgios si è ritirato dal tabellone singolare maschile. Un Lucky Loser lo sostituirà nel sorteggio".  Per l'australiano, protagonista più sui social che in campo negli ultimi mesi, l'ultimo torneo giocato nel 2025 rimane quindi il Masters 1000 di Miami, quando dopo aver vinto all'esordio contro l'americano McDonald è stato battuto in due set dal russo Karen Khachanov.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

