Kamenovic della Lazio obiettivo della Salernitana

Dimitrije Kamenovic, terzino sinistro serbo della Lazio, piace alla Salernitana. Classe 2000, la scorsa stagione non ha collezionato presenze nel club di Lotito, poi è andato in prestito agli svizzeri dell’Yverdon, totalizzando 13 presenze. Andrè Anderson potrebbe costituire la prima operazione di mercato della Salernitana. Il trequartista brasiliano di proprietà della Lazio fu uno dei protagonisti della promozione in A dei campani nel 2021, con 28 presenze, 5 gol e 4 assist. Martusciello lo vorrebbe per il suo 4-2-3-1, Petrachi e Fabiani ne stanno parlando. Sempre dalla Lazio potrebbero arrivare il diciannovenne portiere Federico Magro, lo scorso anno in Primavera ma spesso aggregato alla prima squadra e ben conosciuto da Martusciello; e l’attaccante Gabriele Artistico, classe 2002, nell’ultima stagione 12 gol e 2 assist in C con la Virtus Francavilla. Nipote di Ciccio Artistico, ex granata, è corteggiato anche dalla Juve Stabia. Piace anche Riccardo Pagano, centrocampista centrale della Primavera della Roma, classe 2004.