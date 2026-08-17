Ippodromo Valentinia: stasera sette corse al trotto

Pontecagnano Faiano — L’Ippodromo Valentinia riparte all’indomani di Ferragosto con la quattordicesima riunione della stagione: lunedì 17 agosto 2026, con il via alla prima corsa fissato alle ore 19:50, va in scena una serata di grande trotto tra velocità, spettacolo e la magia della pista illuminata a due passi dal mare.

Il programma propone sette corse in un crescendo che terrà il pubblico incollato alle tribune fino a tarda sera. Ad aprire il convegno, alle 19:50, il Premio Palinuro, riservato alle cavalle femmine di cinque e sei anni e valido come Trio. Si prosegue con il Premio Del Cilento (ore 20:20), il montepremi più ricco della serata (€ 8.800) dedicato ai tre anni, anch’esso valido come Trio.

La serata entra nel vivo con le corse nazionali: il Premio Torchiara — Nastri alla Pari sui 2040 metri (ore 20:50), il Premio Castellabate per i quattro anni (ore 21:20), il Premio Paestum di categoria G aperto ai cinque anni ed oltre (ore 21:45) e il Premio Ascea dei quattro anni (ore 22:10). A chiudere, alle 22:35, l’eleganza dei gentlemen con il Premio Agropoli, categoria E/F valido come Trio e prova utile per il Trofeo Fondazione Santobono-Pausilipon riservato ai gentlemen soci Federnat.

I protagonisti al sulky

Sul fronte dei guidatori, la serata promette un confronto di primissimo piano tra i driver più attivi del comprensorio campano. Salvatore Di Vincenzo si presenta con lo schieramento più nutrito della riunione, al via in tutte le batterie con una scuderia particolarmente competitiva: da Futura Gielle nel Palinuro a Itaco e Ilaryd’Oro, fino a Eternauta e Goldblack Tft. Il vivaio dei fratelli D’Alessandro — con Vincenzo e Gennaro D’Alessandro Jr — sarà l’altro grande animatore, forte di una batteria di soggetti di qualità come Immortale Canf, Follow Me Bi e Itaca Big Laksmy, protagonisti attesi soprattutto nel ricco Del Cilento.

Grande attesa anche per Umberto Di Vincenzo, altro nome ricorrente nel programma con portacolori come Infernal Bright, Filtor e Go Black, e per Francesco Minopoli, al via tra gli altri con I Love Jet e Gin Tonic Grif. Completano il quadro dei più impegnati Francesco e Vincenzo Gallo, Antonio Simioli — in gara sin dalla prima con Felicity Spav — Antonio Veneroso e Luigi Cuozzo, a conferma di una startlist che raccoglie il meglio dei conduttori del territorio. Nell’ultima prova riservata ai gentlemen scenderanno in pista i soci Federnat, per una sfida che unisce agonismo e spirito sportivo.

Non mancheranno discendenti di stalloni celebri del trotto — da Varenne a Napoleon Bar, da Oropuro Bar a Ringostarr Treb — a conferma della qualità dell’allevamento campano.

Il programma della serata

N° Premio Distanza Categoria / Note Ore 1 Premio Palinuro — Femmine 1600 m Femmine 5–6 anni · Trio 19:50 2 Premio Del Cilento 1600 m 3 anni · Trio 20:20 3 Premio Torchiara — Nastri alla Pari 2040 m 3 anni · Corsa Nazionale 20:50 4 Premio Castellabate 1600 m 4 anni · Corsa Nazionale 21:20 5 Premio Paestum — Cat. G 2060 m 5 anni e oltre · Corsa Nazionale 21:45 6 Premio Ascea 2060 m 4 anni · Corsa Nazionale 22:10 7 Premio Agropoli — Gentlemen 1600 m Cat. E/F — 5 anni e oltre · Trio 22:35

Una serata all’insegna dell’agonismo, l’occasione ideale per vivere da vicino l’emozione delle corse al trotto in una cornice estiva.

L’Ippodromo Valentinia conferma la sua vocazione di serata per tutta la famiglia: sul posto pizzeria e zeppoleria per una pausa golosa, e l’area giochi dedicata ai più piccoli, perché il divertimento sia di tutti.

Prossimi appuntamenti di agosto

Inizio riunioni ore 19:50. In calendario: venerdì 21 agosto con il Gran Premio Valentinia, lunedì 24 agosto (TQQ · Giornata Gentlemen), mercoledì 26 agosto e lunedì 31 agosto (TQQ).