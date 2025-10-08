Ippodromo Valentina, oggi il gran finale - Le Cronache Sport
San Francesco, Mattarella promulga la legge su festa nazionale ma scrive alle Camere: servono correttivi
Mostre, ‘Art from Inside’ a Palazzo Reale di Milano
Nobel per la chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi: hanno raccolto l’acqua dall’aria del deserto
  • Ottobre 8, 2025
  • 0
  • 106
  • 1 Min Read
Ippodromo Valentina, oggi il gran finale

Si chiude in grande stile la stagione di corse all’Ippodromo Valentinia di Pontecagnano con la 17ª e ultima giornata ordinaria di trotto. L’evento, in programma Mercoledì 8 Ottobre con inizio alle ore 15:13, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati, non solo per il notevole numero di cavalli partenti, ma anche per l’alta qualità tecnica delle corse.

L’intera giornata è un omaggio al cinema e alla “bibbia” dell’ippica italiana: il film cult “Febbre da Cavallo” cui è dedicata la corsa centrale, di notevole interesse qualitativo e dal significativo montepremi.

Anche le altre corse saranno  intitolate ai personaggi che hanno reso celebre la pellicola mentre la terza, su richiesta della famiglia, sarà dedicata alla memoria dell’Avv. Francesco MALAFRONTE noto allevatore e appassionato ippico.

La rilevanza del programma è tale che ben tre corse su sei – prima, terza e quarta – sono state incluse nel circuito di Ippica Nazionale.

L’Ippodromo Valentinia invita tutti gli amanti del trotto a non mancare a questo emozionante finale di stagione.

