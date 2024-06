Industria Italiana Autobus: Piero De Luca, Governo ha preso in giro tutti

Abbiamo appreso in queste ore la notizia che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy avrebbe autorizzato Invitalia a sottoscrivere l’accordo per l’ingresso di Seri Industrial nel capitale di IIA.

Dopo l’ultimo incontro con le parti sociali e la Regione Campania ed Emilia Romagna, il Ministro Urso si era impegnato a riconvocare un tavolo per verificare ulteriori proposte d’acquisto e analizzare la sostenibilità delle stesse con Sindacati ed enti locali interessati. Invece nulla. Nello stile di questi mesi, la destra decide di procedere in autonomia, senza tener conto minimamente delle criticità e perplessità avanzate rispetto al progetto del Gruppo Seri e senza né spiegare le ragioni della scelta alla luce di un piano industriale sostenibile, né fornire le garanzie necessarie sulla futura tenuta occupazionale dei siti attuali. Un Governo che svende asset srategici e mette a rischio il lavoro, con un salto nel buio pericolosissimo ed inaccettabile. Siamo accanto alle organizzazioni sindacali e chiediamo che il Ministro Urso si fermi subito.