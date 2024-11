Indagato per aver rubato password computer dove lavorava, scagionato

Indagato dalla Procura di Salerno per il reato di appropriazione indebita ed accesso abusivo in sistema informatico. Un quarantenne D.G. di Salerno, difeso dall’Avv. Nicola Suadoni, era stato denunciato dall’azienda di Napoli, presso la quale lavorava, perchè si riteneva responsabile di aver rubato le password dei sistemi informatici utilizzati dalla stessa per realizzare software e di aver utilizzato detti software per la società di cui era socio con sede in Salerno. Dopo aver svolto accurate indagini, ivi compresa perizia informatica, la Procura di Salerno ha ritenuto non sussistenti gli elementi dei reati contestati, richiedendo l’archiviazione del procedimento penale