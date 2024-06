In Campania 168 Comuni al voto, Avellino alle urne dopo l’inchiesta

Non solo elezioni Europee. In Campania, sabato 8 e domenica 9 giugno, le urne si apriranno anche per le elezioni comunali. Sono ben 168 i Comuni della Campania dove si andra’ al voto, tra questi c’e’ un solo capoluogo di provincia, ossia quello di Avellino, di recente travolto da un’inchiesta sulla pubblica amministrazione uscente per presunte irregolarita’ in appalti, concorsi e sponsorizzazioni che ha portato il sindaco Gianluca Festa agli arresti domiciliari. I candidati sindaco ad Avellino sono sette, in totale sono impegnate 17 liste con circa 400 aspiranti consiglieri: Vittorio Bocciero (sostenuto dalla civica Progetto Avellino futura), Aldo D’Andrea (candidato per Unione popolare), Antonio Gengaro (sostenuto da Movimento 5 Stelle, Pd, Avellino progetto partecipato, per Avellino Gengaro sindaco), Rino Genovese (Forza Italia, e le civile Patto civico per Avellino, Forza Avellino, Moderati e Riformisti, La Rondine, Cittadini in Movimento), Modestino Iandoli (Fratelli d’Italia), Laura Nargi (sostenuta dalle civiche Davvero, Siamo Avellino, Viva la Liberta’, Per Avellino; e’ l’ex vicesindaco di Festa e attualmente e’ indagata a piede libero) e Gennaro Romei (Unione di centro). Complessivamente in Irpinia sono 41 i Comuni al voto. In provincia di Salerno verranno rinnovati 47 Consigli comunali; in provincia di Caserta 31; in provincia di Benevento 35; in provincia di Napoli 23.