Il ricordo di Torquato:Alessandro Dal Piaz

L’ex sindaco di Nocera Inferiore, l’avvocato Manlio Torquato, ha voluto ricordare il professore Dal Piaz, professionista che ha lasciato una impronta decisiva sul piano urbanistico comunale: cioè il Puc. L’ex primo cittadino ha scritto, sulla figura dell’urbanistica napoletano, un pensiero relativo all’esperienza nocerina. “È stato il “padre” del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Nocera Inferiore, quello che si deve principalmente al lavoro di Ciro Amato e Mario Prisco, rispettivamente assessore e dirigente del settore urbanistico del Comune di Nocera Inferiore, e che approvammo nel 2016, (presidente della Commissione Urbanistica era Massimo Torre), – ha evidenziato l’ex sindaco – dando finalmente e dopo 40anni di indecisioni (il piano regolatore datava 1976) una regolamentazione ad un territorio per troppi decenni disordinatamente urbanizzato”. Torquato, nel suo ricordo, ha continuato dicendo: “Dal Piaz mi fu presentato da Ciro, a Napoli. Serio mite e discreto, temeva, mi disse, di non poter portare a termine il suo lavoro, ben conoscendo la complessità delle scelte urbanistiche e la conseguente “litigiosità” delle parti politiche che avevano causato, sul tema, la caduta di più amministrazioni. Lo rassicurai che non sarebbe stato così. E non fu così. Quando gli chiedemmo di approntare un piano che avesse, tra l’altro, come scopo la tutela del suolo non ancora compromesso (ricordo che usai l’espressione: “far respirare la campagna dal cemento”) accennò ad un sorriso, ed accettò di buon grado. Nocera è stato il primo Comune dell’Agro nocerino e tra i primi in provincia ad approvare la nuova pianificazione urbana. Non fu facile, né era scontato, ma dobbiamo dire grazie anche al Prof. se questo risultato fu possibile. Ci lascia a 85anni”. Alessandro Dal Piaz resta una figura significativa dell’urbanistica italiana, per tanti, il difensore dell’ambiente. Ha fatto parte dell’Istituto nazionale di urbanistica e precedentemente della Giunta esecutiva nazionale, del Comitato scientifico della rivista Urbanistica e del Comitato di direzione della rivista Urbanistica informazioni, della quale è stato anche responsabile della redazione regionale Campania dal 1973 al 1992. Laureato in Architettura presso l’Università di Napoli nel 1965 è stato professore ordinario di Progettazione urbanistica dal 2002 al 2009, presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. Successivamente Presidente del Corso di laurea magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale sempre dell’Università Federico II di Napoli. Inoltre ha svolto corsi e seminari presso il Formez e l’Isve, nonché in altre università italiane e straniere. Collaborazioni con le autorità di bacino, il Parco regionale dei Campi Flegrei ed alcuni ministeri. In provincia di Salerno non solo il Puc di Nocera Inferiore, ma anche Piana del Sele, Vallo di Diano, amministrazione Provincia di Salerno e diversi Comuni.

Giuseppe Colamonaco