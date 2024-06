Il racconto di Fabio Belluccio che ringrazia in una lettera i medici del Ruggi

La buona sanità c’è anche a Salerno. LO vuole rivelare con questa lettera indirizzata al nostro giornale di Fabio Belluccio che ringrazia in una lettera i medici. Belluccio è strappato alla morte dalla Neuroradiologia e Stroke Unit del Ruggi di Salerno. La lettera. ” Salve, sono Fausto Belluccio 53 anni, infermiere e padre di due principesse di 10 e 15 anni. Il 22 febbraio 2024, mentre ero a casa, sono stato colpito da un grave ictus che stava per spegnere per sempre i miei e i nostri sogni. È obbligo morale, fare dei ringraziamenti pubblici a chi ha voluto con tutto il cuore trattenermi sulla terra, non era ancora giunto il momento di andar via. Sono certo che il Signore, per farmi restare ancora un poco , mi ha affidato a degli angeli dalle sembianze umane. Infatti,loro sono stati bravi e amorevoli e sapevano che avevo ancora tanto da fare sulla terra per le mie figlie . È umilmente e con tutto il cuore che scrivo questa sentita lettera di ringraziamento. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine agli angeli della vita del San Leonardo di Salerno che con la loro grandissima umanità, professionalità e dedizione altruistica mi hanno letteralmente strappato alla morte certa. Un immenso,affettuoso e sincero grazie, dal cuore,sento di doverlo dare al bravo e permettetemi GRANDE dottor Daniele Romano che insieme al professor Renato Saponiero e alla dottoressa Rosa Napolitano e Pietro Penza sono riusciti a portare a termine un autentico miracolo nel salvare una vita preziosa. Non esistono parole che possano descrivere quanto amore, hanno nel cuore, tutte queste brave e spettabile belle persone❤. Grazie per quello che fate È di angeli come voi, che ha bisogno il mondo. I ringraziamenti vanno a tutto lo staff della neuroloradiologia del reparto Stroke Unit , senza nessuno/escluso, perché è grazie alle loro capacità umane e professionali che si possono realizzare i miracoli nel salvare una vita umana. la vita spesso ci riserva situazioni difficili,ma ci affianca persone speciali che ci aiutano a superarle. Grazie per quello che fate e per avermi dato continuamente e con amore, la forza di non arrendermi mai e di avermi fatto il regalo più bello della vita, ossia di poter di nuovo riabbracciare le mie principesse. Grazie a voi, il San Leonardo è un’eccellenza e per il bene universale, spero che le varie istituzioni e soprattutto il Signore, vi aiutino sempre. Spero possiate proseguire il vostro lavoro con altrettanto successo e soddisfazione. Siete dei veri eroi e il vostro costante lavoro professionale e umano non è solo ammirevole, ma profondamente apprezzato Fausto Belluccio Daniele Romano