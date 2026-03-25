Il Premio Charlot piange Gino Paoli

Lo staff del Premio Charlot, si unisce al cordoglio unanime per la scomparsa di Gino Paoli. Con lui se ne va un pezzo indelebile della nostra storia artistica, un uomo che ha saputo raccontare l’anima del Paese attraverso canzoni senza tempo. Il legame tra il Maestro e il Premio Charlot, guidato dal patron e ideatore Claudio Tortora, è stato negli anni molto più di una semplice collaborazione professionale: è stato un sodalizio fatto di stima, amicizia e momenti di spettacolo irripetibili che hanno segnato il territorio salernitano. Il ricordo più iconico risale al 2003, quando nella maestosa cornice dell’Area Archeologica di Paestum, Gino Paoli incantò il pubblico accompagnato da una maestosa orchestra di 40 elementi. In quella notte indimenticabile tra i templi, il Premio Charlot gli conferì il riconoscimento “Grandi Protagonisti della Musica”, un tributo alla sua immensa carriera. Il rapporto con Claudio Tortora era però iniziato già l’anno precedente, nel 2002. Paoli fu infatti l’ospite d’onore della serata di gala al Teatro Verdi di Salerno, evento che segnò il battesimo del COS (Consorzio Operatori dello Spettacolo), la realtà che oggi gestisce e dirige con successo il Teatro delle Arti. Quella firma artistica di Paoli resta ancora oggi la pietra miliare su cui è cresciuta l’offerta culturale della città. L’ultimo grande abbraccio risale al 2015, quando il Maestro tornò a Salerno per il Premio Charlot all’Arena del Mare. In una serata magica in coppia con il pianista Danilo Rea, Paoli dimostrò ancora una volta la sua capacità di emozionare con nuda e pura poesia sonora. “Oggi perdiamo non solo un artista immenso, ma un amico che ha creduto nei nostri progetti sin dall’inizio,” dichiara Claudio Tortora. “Dalla serata del Verdi nel 2002 al trionfo di Paestum, Gino ha sempre portato con sé un’eleganza rara. Averlo avuto sul palco dello Charlot è stato un onore che porteremo sempre nel cuore. La sua musica continuerà a risuonare tra le nostre poltrone e sotto il nostro cielo.” Il Premio Charlot renderà omaggio alla memoria di Gino Paoli durante la prossima edizione, celebrando l’eredità di un uomo che, con la sua “Lunga storia d’amore”, ha reso più bella la nostra vita.