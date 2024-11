Il nuovo singolo del rapper salernitano Henry Santan

Oggiè in uscita il nuovo singolo intitolato ” tutt l ammor” del giovane rapper salernitano Henry Santan , originario del quartiere mariconda , già noto per il suo senso d ‘ appartenenza , orgoglio, passione e amore per la città.L ‘ abbiamo già apprezzato in varie occasioni come la festa dell anniversario della Salernitana celebrata allo stadio Arechi per i suoi 103 anni di storia ; dove il giovane si esibì con il brano intitolato “Unica città”d avanti alle vecchie glorie granata e a 10 Mila persone un ‘emozione unica per un ragazzo molto giovane figlio di questa città.il rapper in questa intervista ci racconta del nuovo brano che narra dell amicizia tra due amici finita per futili motivi , per poi riprendere perché il bene è piu forte di qualsiasi divisione.la canzone si può ascoltare sulle piattaforme di you tube e Spotify,non resta che ascoltarlo.