Il Mondiale, i record e un passato da attore: tutto su Andrea Kimi Antonelli

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Andrea Kimi Antonelli potrebbe riportare il Mondiale di Formula 1 in Italia 73 anni dopo l’ultima volta. Nel 1953 fu la Ferrari di Alberto Ascari a trionfare nella massima categoria dell’automobilismo, riportando così un italiano sul tetto del mondo. In Messico il giovane pilota della Mercedes potrebbe riscrivere storia e record, dopo che un paese intero, a molti anni di distanza, è tornato a tifare per un azzurro: tutto sul fenomeno Antonelli.

Sono diverse le combinazioni che permetterebbero ad Antonelli di laurearsi campione del mondo di Formula 1. Al momento il pilota della Mercedes ha 123 punti di vantaggio sul compagno George Russell, soltanto ottavo ad Austin, e 124 su Lewis Hamilton, quarto con la Ferrari nell’ultimo Gp. Ad Antonelli ora servono soltanto due punti per conquistare il titolo: in Messico gli basterà arrivare tra i primi nove nel caso Russell vinca la gara, mentre potrebbe anche concedersi un decimo posto in caso di trionfo di Hamilton.

Se invece nessuno dei piloti britannici vincesse in Messico, Antonelli si laureerebbe campione del mondo indipendentemente dal suo risultato. Ciò significa che potrebbe anche non portare a casa nessun punto e conquisterebbe ugualmente il titolo.

Andrea Kimi Antonelli è un pilota italiano di appena 20 anni, nato il 25 agosto del 2006. Ha iniziato a guidare fin da giovanissimo affermandosi nelle categorie minori, impressionando per velocità e personalità. La svolta per la sua carriera arriva nel 2019, quando la Mercedes lo inserisce nel proprio programma per i giovani piloti. Antonelli risponde conquistando titoli nelle categorie giovanili, in Formula 4 e poi in Formula Regional, portando risultati che gli sono valsi la ‘promozione’ in Formula 2. Antonelli salta così la Formula 3, venendo giudicato già pronto per una categoria superiore e dando i primi segnali di precocità sotto la guida della Mercedes.

La fiducia riporta in lui dalla scuderia tedesca si esprime al massimo nel 2025, quando Toto Wolff sceglie proprio lui per sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, volato alla Ferrari, affiancandolo al britannico George Russell. Al suo primo anno in Formula 1 chiude al settimo posti la classifica Piloti del 2025, vinta da Lando Norris.

Antonelli in Formula 1 ha spezzato record su record. Nel Gran Premio del Giappone, al suo primo anno nella classe regina, è diventato il pilota più giovane di sempre a realizzare il giro più veloce, all’età di 18 anni e 224 giorni, chiudendo con il tempo di 1:30.965.

Nel 2026 è diventato il più giovane di sempre a conquistare una pole position, scattando per la prima volta in carriera dalla prima posizione in Cina, mentre proprio in Giappone è diventato il più giovane a guidare la classifica Piloti. A soli 19 anni e 9 mesi, è diventato il pilota più giovane nella storia della Formula 1 a realizzare un Grand Chelem, ovvero a conquistare, nello stesso weekend, pole position, vittoria della gara, giro più veloce e a essere in testa della corsa dal primo all’ultimo giro, battendo così il precedente record appartenuto a Max Verstappen. Nessuno nella storia, inoltre, aveva ottenuto le sue prime vittorie in Formula 1 una dietro l’altra, un filotto riuscito proprio ad Antonelli.

La passione per la velocità di Antonelli deriva dal padre Marco, che è stato a sua volta pilota, ed è cresciuto nel mito di Ayrton Senna. Antonelli potrebbe diventare il più giovane di sempre a vincere un Mondiale, battendo così il primato che appartiene a Sebastian Vettel, vincente a 23 anni, 4 mesi e 11 giorni. Antonelli è stato inoltre protagonista di un cameo al cinema, partecipando alle riprese del film ‘Veloce come il vento’ del regista Marco Rovere con Stefano Accorsi come protagonista.

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