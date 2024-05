Il magistrato antimafia Catello Maresca a Nocera Inferiore

Il magistrato antimafia Catello Maresca, nonché ex candidato sindaco di Napoli, sarà presente nella città capofila dell’Agro domani in occasione della “Giornata della legalità”. Si tratta di un convegno presso il V Comprensivo-plesso Marconi dal titolo “Educare alla legalità”. Alle 9 l’inizio dell’incontro che vedrà la partecipazione della comunità nocerina, degli studenti e quindi del mondo della scuola, ma non solo. Dopo i saluti della dirigente, prof.ssa Ida di Lieto, e del sindaco, avv. Paolo De Maio, interverranno il magistrato antimafia dottor Catello Maresca, il prof. Giovanni D’Alessandro, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, il Vice questore dott. Vincenzo Alagia e il giornalista dott. Salvatore De Napoli. Il convegno offrirà momenti di riflessione e sensibilizzazione per gli alunni sull’educazione alla legalità, sul cyberbullismo, sulla funzione delle regole nella vita sociale e sui valori della democrazia, con l’obiettivo di prevenire comportamenti devianti e promuovere lo sviluppo di competenze pro-sociali. I giovani che rappresentano il futuro del Paese sono il fulcro fondamentale della società del domani. È quindi importante sensibilizzare le nuove generazioni sull’argomento legalità che, in un comprensorio come l’Agro, viene continuamente sollecitato da episodi poco edificanti e mortificato. Nocera Inferiore coinvolta in passato negli anni bui della camorra è oggi una città diversa, ma questo non deve fare abbassare la guardia g.c.